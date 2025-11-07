Mощи и светини на голям светец идват в България

По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929-1995), с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия Втори и на българския патриарх Даниил, в България пристигат лични вещи (мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, изложени в църквата, която той построява с ръцете си в родната му къща в град Тбилиси), както и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе. Светините ще бъдат придружени от племенника на свети Гавриил - Елдар Ургебадзе, съобщават от Българската патриаршия в сайта си.

Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази", с благословението на игумена на Бачковската света обител "Успение Богородично" - Величкия епископ Сионий.

На 14 ноември от 18:00 ч. архиерейска вечерня в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя" за празника на свети Гавриил Ургебадзе, ще бъде отслужена от Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

Кога ще могат да бъдат видени светиите

В събота, 15 ноември, от 9:00 ч. ще бъде отслужена патриаршеска света литургия за празника на свети Гавриил Ургебадзе в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя", с поклонение на светините. Те ще бъдат изложени за поклонение в храма до 17:00 ч. на 15 ноември.

В следващите дни ще има поклонение пред светините в Бачковската света обител "Успение на Пресвета Богородица", в Троянската света обител "Успение на Пресвета Богородица", както и в храмове във Варна, Бургас, Сливен и в Гоце Делчев.

Кой е Св. Гавриил Ургебадзе

Св. Гавриил Ургебадзе е канонизиран за светец от Грузинската православна църква през 2012 г. Светият изповедник Гавриил е роден на 26 август 1929 г. Неговото име е Годерджи. Той приема монашество, когато е на 26 години и получава името Гавриил, негов покровител е св. Гавриил Атонски. Неговата майка дълго време била против стремежа на сина си към монашеството, но в края на живота си приела неговия избор и самата тя поела по пътя на монашеския подвиг. Св. Гавриил успява да построи църква с няколко купола в двора на собствения си дом в Тбилиси. Издига го със собствени ръце, около 1962 г. За църквата иконите светецът събира от градските сметища, където по време на атеистичния режим в Грузия хората изнасяли и изхвърляли заедно с боклуците си и голям брой свещени предмети. Стените на църквата били покрити с икони.