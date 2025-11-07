Любопитно:

Mощи и светини на голям светец идват в България

07 ноември 2025, 10:11 часа 259 прочитания 0 коментара
Mощи и светини на голям светец идват в България

По повод 30-годишнината от успението на свети Гавриил Ургебадзе (1929-1995), с благословението на Грузинския католикос-патриарх Илия Втори и на българския патриарх Даниил, в България пристигат лични вещи (мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, изложени в църквата, която той построява с ръцете си в родната му къща в град Тбилиси), както и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе. Светините ще бъдат придружени от племенника на свети Гавриил - Елдар Ургебадзе, съобщават от Българската патриаршия в сайта си.

Инициативата е на Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази", с благословението на игумена на Бачковската света обител "Успение Богородично" - Величкия епископ Сионий.

На 14 ноември от 18:00 ч. архиерейска вечерня в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя" за празника на свети Гавриил Ургебадзе, ще бъде отслужена от Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

Кога ще могат да бъдат видени светиите

В събота, 15 ноември, от 9:00 ч. ще бъде отслужена патриаршеска света литургия за празника на свети Гавриил Ургебадзе в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя", с поклонение на светините. Те ще бъдат изложени за поклонение в храма до 17:00 ч. на 15 ноември.

В следващите дни ще има поклонение пред светините в Бачковската света обител "Успение на Пресвета Богородица", в Троянската света обител "Успение на Пресвета Богородица", както и в храмове във Варна, Бургас, Сливен и в Гоце Делчев.

Кой е Св. Гавриил Ургебадзе

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Св. Гавриил Ургебадзе е канонизиран за светец от Грузинската православна църква през 2012 г. Светият изповедник Гавриил е роден на 26 август 1929 г. Неговото име е Годерджи. Той приема монашество, когато е на 26 години и получава името Гавриил, негов покровител е св. Гавриил Атонски. Неговата майка дълго време била против стремежа на сина си към монашеството, но в края на живота си приела неговия избор и самата тя поела по пътя на монашеския подвиг. Св. Гавриил успява да построи църква с няколко купола в двора на собствения си дом в Тбилиси. Издига го със собствени ръце, около 1962 г. За църквата иконите светецът събира от градските сметища, където по време на атеистичния режим в Грузия хората изнасяли и изхвърляли заедно с боклуците си и голям брой свещени предмети. Стените на църквата били покрити с икони.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
светец църква Св. Гавриил Ургебадзе
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес