За дълъг период: Промени в движението по АМ “Струма“

От утре - 8 ноември, до 14 ноември за изпълнението на дейности, свързани с почистване на облицовани окопи и премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. в отсечката между 10-и и 37-и км при п. в. “Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът ще преминава в свободните ленти. С реализиране на планираните поддържащи работи ще се подобри отводняването на трасето през зимните месеци.

Още: Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ “Струма“

Още промени

От 10 ноември (понеделник) до 14 ноември (петък), между 8 ч. и 16 ч. ще се работи по подобряване на отводняването и в участъка между км 0 и 10-и км на автомагистралата на територията на Софийска област. При изпълнението на дейностите и в двете посоки ще бъде ограничено движението в аварийната и изпреварващата лента, а превозните средства ще преминават в активната лента.

Снимка АПИ

Още: От утре до края на месеца: Промени в движението по АМ “Струма“

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Промени в движението по АМ “Струма“ в Пернишко