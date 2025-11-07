САЩ ще добиват волфрам от едно от най-големите неразработени находища в света: Над 1 млрд. долара за Казахстан

Казахстанската компания "Тау-Кен Самрук" и американската "Cove Capital" обявиха създаването на съвместно предприятие за разработване на две от най-големите неразработени находища на волфрам в света - Северен Катпар и Горен Кайракти. Това беше обявено в изявление на казахстанската фирма на 7 ноември. Инвестицията в проекта възлиза на 1,1 милиарда долара.

Споразумението бе подписано в кулоарите на срещата на върха C5+1 във Вашингтон. Подготвителната работа вече е започнала, включително на капацитета за първично рафиниране на нефт в Казахстан за производство на амониев параволфрамат (металургичен страничен продукт, използван за производството на специализирани волфрамови продукти като прахове, износоустойчиви части и др.), се казва в прессъобщението.

В находищата Северен Катпар и Горен Кайракти общите запаси от волфрам са около 410 000 тона.

