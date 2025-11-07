Войната в Украйна:

Акция "Зима" влиза във втора фаза, проверките по пътищата се засилват

07 ноември 2025, 11:58 часа 189 прочитания 0 коментара
От 11 ноември ще започне втората кампания на акция "Зима" на Пътната полиция. Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, а и от шофьори, предупреди комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция". 

"Припомням само, че от 7-ми септември влязоха в сила промени в Закона за движението по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна", каза за БНР комисар Ботева. 

По думите ѝ, ще бъде засилен и контролът по пътищата петък, събота и неделя при граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", Дунав мост 1 и Дунав мост 2.

"Основна част от нашата контролна дейност в същия ден ще бъде и към това да бъде прилагано административно-наказателното производство по правилния начин, а именно чрез връчване на електронни фишове, наказателни постановления", добави зам.-началникът на "Пътна полиция".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пешеходци КАТ Пътна полиция Акция Зима информация 2025
