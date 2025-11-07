Скръбна вест! Почина дългогодишен български съдия и бивш играч на Спартак Варна

Скръбна вест разтърси света на българския футбол, след като стана ясно, че дългогодишен роден съдия и бивш играч на Спартак Варна е починал. Става дума за Хугас Месропов. Той си е отишъл от този свят на 78-годишна възраст. Освен бивш футболист и съдия, той бе и спортен деятел като за последно бе член на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“.

Хугас Месропов играе за Локомотив Варна, Спартак и Светкавица Търговище

Хугас Месропов е роден на 13 юли 1947 година във Варна. Той стартира кариерата си в местния Локомотив като играе на позицията полузащитник. След това халфът преминава в Спартак Варна като изиграва общо 71 двубоя за „соколите“ в „А“ група, в които бележи 5 попадения. В кариерата си е защитавал цветовете и на Светкавица Търговище.

След края на кариерата си става съдия

След края на активната си състезателна кариера Хугас Месропов се насочва към съдийската дейност. Той се превръща е един от водещите рефери у нас като свири множество дербита. Общо Месропов е свирил 73 мача в „А“ група в периода 1985-1993 година.

Поклон пред паметта му!