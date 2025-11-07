Столична община обясни защо са уволнени началници от екипа на Богдана Панайотова

Директорът на дирекция “Общински строителен контрол“ в Направление “Архитектура и градоустройство” арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране“ арх. Светломир Колев са освободени от заеманите от тях длъжности в рамките на изпитателния срок, съгласно действащото трудово законодателство, съобщиха от Столична община.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев, който поиска оставката на архитект Богдана Панайотова, отне делегираните правомощия на главния архитект.

От общината добавят, че директорът на дирекция “Мониторинг и контрол“ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание.

Още: Напрежение в Столична община: Терзиев отне правомощията на главния архитект

"Настоящата информация има за цел да внесе яснота относно настъпилите кадрови промени в Направление “Архитектура и градоустройство” в контекста на снетото от кмета на Столична община Васил Терзиев доверие към Главния архитект Богдана Панайотова. Всички действия са предприети в съответствие с приложимото законодателство и административния ред", уточнява пресслужбата на "Московска" 33.

След като Терзиев поиска оставката на Богдана Панайотова: Уволнения в екипа на главния архитект