На 17: Ники Кънчев развълнува мрежата със СНИМКА на порасналата си дъщеря

Водещият на популярното телевизионно предаване "Стани богат" – Ники Кънчев, развълнува своите последователи в социалните мрежи, като сподели рядка и изключително лична снимка на дъщеря си Мари-София. Поводът бе специален – нейният 17-и рожден ден. Кадърът, публикуван в официалния профил на журналиста във Facebook, бе придружен от краткото число, отбелязвайки годините на момичето. Дори без думи Кънчев показа колко горд и щастлив е от това, че дъщеря му вече поема уверено по своя път към зрелостта.

Снимката бързо привлече вниманието на неговите последователи – публикацията събра много харесвания, а също и коментари с поздравления и добри пожелания както от почитатели на предаването, така и от колеги на водещия от медиите.

Дъщерята на Ники Кънчев и дългогодишната му партньорка Даниела е родена на 7 ноември 2008 година. През годините водещият неведнъж е споделял в интервюта, че именно зрелостта и натрупаният житейски опит са му помогнали да бъде спокоен, търпелив и отговорен баща.

Любимецът на българските зрители

Макар да е сред най-разпознаваемите лица на българския ефир, Ники Кънчев рядко допуска личния си живот в публичното пространство. Затова споделената снимка с порасналата му дъщеря бе приета с изключителен интерес и вълнение от неговите фенове.

Днес Ники Кънчев се е утвърдил като едно от най-разпознаваемите и обичани лица в българския телевизионен ефир. С дългогодишната си кариера като журналист, водещ и шоумен, той остави ярка следа в предавания като "Стани богат" и "Big Brother". Професионализмът, харизмата и неподражаемият му стил го превърнаха в символ на телевизионната култура у нас и в любимец за няколко поколения зрители.

