Затвориха прохода "Петрохан"

Проходът "Петрохан" по път II-81 София - Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Снежната покривка стигна 25-30 см. "Затваряме прохода заради паднали дървета, по-точно клони, които застрашават живота и здравето на хората. Продължава да се чисти, продължава да се отстраняват дърветата, но без движения по прохода. Това е целесъобразно за момента", каза инженер Володя Вълков, директор на Областно пътно управление.

"Сняг вали на високите места, над 700-800 метра надморска височина. Вчера на прохода "Петрохан" имаше малка ситуация, защото хората още не са си преоборудвали автомобилите със зимни гуми", каза инж. Румен Сачански, директор на ОПУ София.

В периода до 15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, се очаква да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано.

Опасно време

Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес. Синоптиците предупреждават за предстоящи интензивни валежи от дъжд, а в планинските райони - и от сняг. На изток вятърът ще бъде изключително силен. В останалите 8 области на България е в сила жълт код за лошо време. Още вчера първият сняг създаде сериозни проблеми по пътищата. Снощи, проходът Петрохан остана затворен за часове заради неразчистена настилка и неподготвени за зимата автомобили. Ако ви предстои път, проверете предварително условията за пътуване и шофирайте внимателно. ОЩЕ: Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес