Заради обилните валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол: Задействаха BG-Alert

Областният управител на Бургас задейства системата BG-Alert заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Обявен е и обходен маршрут през сelo Маринка. В изпратеното съобщение се съветват хората да следят указанията на властите на терен. От община Царево обявиха бедствено положение. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Наводнени улици в Бургас

Дъждът създава проблеми в Бургас. Наводнени са улици и централни булеварди, а трафикът е затруднен. Днес в Бургас е обявен жълт код, като поривите на вятъра могат да достигнат до над 100 км в час, както и вълнението на морето да бъде над 4 бала.

Заради влошените метеорологични условия, пристанището в Бургас е затворено. То е забранено за маневриране, както и на малки, така и на големи плавателни съдове в Бургаския залив.

Обявено е бедствено положение в Община Царево, вследствие на интензивните валежи, които достигнаха над 200 л/кв.м.

Затвороен за движение е и мостът при плаж "Нестинарка". Затворен за движение е и пътът от Царево през къмпинг "Арапя" и "Оазис" до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.