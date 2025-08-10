Кой има имен ден днес, 10 август 2025 г. Честито!

На 10 август 2025 г. своя имен ден ден отбелязват хората с името Ивайло, Ивайла и Лаврентий. На този ден православната църква почита Свети мъченик Лаврентий бил архидякон на Римската църква, претърпял мъченическа кончина през 258 година, бидейки разпрострян върху желязна решетка. Паметта му се чества на 10 август всяка година.

Имени дни през август 2025 г.

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, усмихната и много доволна от себе си от живота! Нека всичко се случва по начина, по който си си го представяла.

***

Бъди здрав, успешен и голям късметлия. Нека всичките ти замисли се осъществят по най-добрия начин! Бъди заобиколен от тези, които са най-близо до сърцето и душата ти!

***

Честит имен ден! Виното да е сладко, трапезата богата, сърцето - пълно с любов! Бъди щастлив и незаменим за тези, които те обичат!

***

Честит имен ден! Нека щастието и красотата те събуждат всеки ден, а любовта и късметът те съпровождат в живота ти като верни приятели.

***

Честит празник! Весело да си изкараш и с никой да не се караш! Сега ти е паднало да се веселиш, но утре да не съжалиш? Бъди разумен, умен и щастлив, на своя миг се наслади!

Имени дни 2025 г.