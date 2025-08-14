Най-важните новини за деня: 14 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 август 2025 г.

МАРИЯ ФИЛИПОВА НЕ ОТРЕЧЕ, ЧЕ МОЖЕ ДА Е ПРЕМИЕР, НО ЩЕ КАЖЕ САМО НА ПРЕЗИДЕНТА (ВИДЕО)

Дали ще ставам премиер – на този въпрос мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено. Така Мария Филипова, номинирана за заместник-омбудсман, коментира по време на публичното изслушване днес хипотетична възможност да оглави служебен кабинет. В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите, а кандидатурата ѝ е издигната от Българската национална асоциация "Активни потребители".

КАК СА СЕ РАЗДАВАЛИ КРУПНИТЕ БОНУСИ В АПИ: ЕКСПЕРТ С ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Това, което видях с дискусията през медиите е, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) нищо не са нарушили и всичко е правомерно. Най-вероятно АПИ има опит с раздаването на този тип премии и бонуси, но проблемът на пътната агенция е изключително негативния образ, създаден заради тежките пътни инциденти, различни тежки забавяния. Това заяви пред bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Още: АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

"КАТО ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ НАРКОБОС": ЧОВЕК НА ПЕЕВСКИ АТАКУВА ПРЕЗИДЕНТА ЗАРАДИ КОРТЕЖА МУ (ВИДЕО)

Депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов поднови публичния си конфликт с президента Румен Радев. Поводът този път е ситуация във Варна, при която движението е било спряно заради президентски кортеж от седем автомобила. Стоянов е изпратил официални въпроси до президентската администрация, настоявайки да разбере кой е разпоредил кортежът да бъде "в този вид" – дали решението е взето от Националната служба за охрана (НСО) или е дошло "от друго място".

ПЪТ НАЗАД: В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗАПОЧНА ДЕЛО СРЕЩУ ВПИСВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

Конституционният съд на Република Северна Македония е образувал дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партия "Демократично обновление за Македония" (ДОМ) Лиляна Поповска, с което оспорва протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, подписан на 17 юли 2022 г. в София, предаде македонската медия "Макфакс". Припомняме, че тогава българският външен министър в оставка Теодора Генчовска и северномакедонският ѝ колега Буяр Османи като съпредседатели на комисията подписаха двустранен протокол, който всъщност ще е част от преговорните документи на Северна Македония за ЕС.

БЪЛГАРИЯ Е В ЧЕЛОТО НА ЕС ПО РИСК ОТ ЩЕТИ СЛЕД ПОЖАРИ - ГЕНЕЗИСЪТ Е В КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Огнената стихия в България през това лято е още по-жестока от миналото. През юли 2025 г. са отчетени с 20% повече пожари спрямо същия месец на 2024 година, по данни на началника на противопожарната служба главен комисар Александър Джартов. Огънят в Пирин, край Сунгурларе и на други места в цялата страна явно е част от притеснителна тенденция, която продължава няколко десетилетия и се очаква да се развива още в бъдеще.

ШПИОНСКИ СОФТУЕР И СЛЕДЕНЕ НА ЖУРНАЛИСТИ: ЗАКОНЪТ ЗА МЕДИЙНА СВОБОДА НА ЕС Е ФАКТ

Европейският закон за свобода на медиите (EMFA), който влезе в сила на 8 август 2025 г., формално ограничава наблюдението на журналисти, пише френското издание Atlantico. Законът обаче оставя вратички – използването на шпионски софтуер е разрешено, включително със задна дата в извънредни случаи, ако всички други мерки се считат за недостатъчни. Неясните понятия "обществен интерес" и "тежко престъпление" (наказание от 3 до 5 години лишаване от свобода), които обхващат и широки категории като расизъм и ксенофобия, създават риск от злоупотреби срещу медиите и гражданското общество.

СРЕЩАТА ТРЪМП-ПУТИН: НАЙ-ВЕРОЯТНИТЕ СЦЕНАРИИ, ОБЯСНЕНИ ОТ МИЛЕН КЕРЕМЕДЧИЕВ (ВИДЕО)

От самото начало на влизането на Тръмп в Белия дом, той желае да има такава среща с Путин. Имаше многократни телефонни разговори, многократни заявки. Тя беше протакана от президента на Руската федерация. Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият зам.-външен министър и международен анализатор Милен Керемедчиев, коментирайки предстоящата среща между Вашингтон и Москва на територията на Аляска.

"ОКУПАЦИЯ НА УКРАЙНА ПО ПОДОБИЕ НА ЗАПАДНИЯ БРЯГ": БРИТАНСКИ ВЕСТНИК С ШОКИРАЩ СЦЕНАРИЙ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА

Русия и САЩ са обсъдили модел за прекратяване на войната в Украйна, който напомня окупацията на Западния бряг от Израел, съобщи британският вестник "Таймс". Според този сценарий Русия ще има военен и икономически контрол над окупираната Украйна под собствен управителен орган, имитирайки фактическото управление на Израел над палестинската територия, заграбена от Йордания през 1967 г.

ОТ "ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ" ДО "НЕ МОГА ДА ГО УБЕДЯ": ГОТОВ ЛИ Е ТРЪМП ЗА СРЕЩАТА С ПУТИН, КОЙТО ГО ОБРАБОТВА С ИСТОРИЧЕСКИ ТРИКОВЕ? (ОБЗОР- ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Русия ще се сблъска с "много тежки последствия", ако диктаторът Владимир Путин не се ангажира със сериозни мирни преговори за Украйна след срещата им на върха в Аляска, предвидена на 15 август. След виртуалната си среща с европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски на 13 август републиканецът заяви, че се надява да организира тристранна среща с Путин и Зеленски, в случай че събитието в Аляска е успешно. Той искал с първата среща да види "къде се намираме", като отново повтори, че това била "война на Байдън".

ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ИЛИ ОЦЕЛЯВАНЕ НА РЕЖИМА: ИРАНСКИЯТ АЯТОЛАХ КАЗАЛ ТЕЖКАТА СИ ДУМА

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей и неговите висши духовници са постигнали консенсус за възобновяване на ядрените преговори със западните сили, като ги считат за жизненоважни за оцеляването на Ислямската република. Това твърдят източници, запознати с въпроса, цитирани от Reuters. Техеран не е коментирал темата публично. Според агенцията нещата в Иран стоят по следния начин: отслабено от войната и дипломатическата безизходица, иранското духовенство се намира на кръстопът - да се противопостави на натиска да прекрати ядрената си дейност и да рискува по-нататъшни атаки от Израел и САЩ, или да отстъпи и да рискува разкол в ръководството.