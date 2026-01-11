Кой има имен ден днес, 11 януари 2026 г. Честито!

На 11 януари 2026 г. имен ден празнуват Богдан, Богдана, Теодосий и производните им. На този ден църквата почита Св. преподобни Теодосий Велики. Преподобни Теодосий Велики се родил в село Магарион в Кападокия. Благочестивите му родители посрещнали явяването му на света като дар на Провидението и затова го нарекли Теодосий - "от Бога даден" (Богдан). Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен "началник на общежитието". Той е погребан във Витлеемската пустиня, където започнал своето подвижничество. Славата на нови чудотворства украсила неговото отминаване в блажената вечност.

