Кой има имен ден днес, 11 януари 2026 г. Честито!

11 януари 2026, 05:55 часа 556 прочитания 0 коментара
На 11 януари 2026 г. имен ден празнуват Богдан, Богдана, Теодосий и производните им. На този ден църквата почита Св. преподобни Теодосий Велики. Преподобни Теодосий Велики се родил в село Магарион в Кападокия. Благочестивите му родители посрещнали явяването му на света като дар на Провидението и затова го нарекли Теодосий - "от Бога даден" (Богдан). Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен "началник на общежитието". Той е погребан във Витлеемската пустиня, където започнал своето подвижничество. Славата на нови чудотворства украсила неговото отминаване в блажената вечност. 

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти, светъл животът ти, празничен - всеки твой ден! Да се къпеш в любов, пари, късмет и щастие! 

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе щастието, което заслужаваш, обичта на приятелите и любовта на любимите ти хора! Празнувай от сърце!

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Снимки: iStock    

