Кой има имен ден днес, 13 септември 2025 г. Честито!

На 13 септември 2025 г. имен ден празнуват хората с името Корнелий, Корнелия и производните им. На този ден църквата почита Св. свещеномъченик Корнилий Стотник - стотник от полка, наречен "Италийски". Той е бил пръв из езичниците християнин, кръстен от апостол Петър в Кесария Палестинска през 41 година и от него по-късно ръкоположен в епископски чин. Проповядвал, правил чудеса, бил в тъмница и окови. Завършил мъченически край гр. Троада.

Честит имен ден! Нека името ти донесе много късмет и благополучие. Търси доброто, заобикаляй злото. В сърцето ти винаги да има вяра, надежда и любов!

***

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде светъл, както са светли душата и сърцето ти! Да имаш много приятели, вярна любов и късмет във всички начинания!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Да имаш любов всеки ден, разбиране - винаги, когато ти е нужно, топлина - когато ти е студено и успех - винаги, когато го заслужаваш!

***

Весело празнуване на имения ти ден и много да се забавляваш! Бъди упорит в преследването на твоето щастие и любов! Нека винаги се случва това, което е най-добро за теб и в момента, в който най-много имаш нужда от него!

Снимки: iStock