Европейският съюз официално удължи санкциите срещу Русия

Европейският съюз официално удължава санкциите срещу Русия за още шест месеца. Съветът на ЕС обяви, че санкциите срещу повече от 2500 физически и юридически лица ще останат в сила до 15 март 2026 г. Мерките включват забрани за пътуване, замразяване на активи и забрана за предоставяне на финансови средства или други икономически ресурси на посочените лица.

Тръмп заговори за санкции срещу руски банки и руския петрол

Решението идва на фона на обсъжданията за налагане на нов пакет строги санкции на Запада срещу Русия, които да бъдат инициирани от САЩ. В интервю за FOX News на 12 септември Доналд Тръмп бе попитан какви ще бъдат тези по-строги мерки срещу Русия, и отвърна: "Ще бъдат наложени строги санкции на банките, както и мерки, свързани с петрола и митата".

Още: Украйна обсъди производството на оръжия и санкциите срещу Русия с Великобритания

"Но аз вече съм го направил, направил съм много", каза изненадващо Доналд Тръмп предвид факта, че единственото му действие в тази посока е налагане на вторични санкции на Индия за закупуването на руски петрол от страна на Ню Делхи.

Още: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година

"Индия беше най-големият им купувач. Наложих 50% мито на Индия, защото те продължават да купуват петрол от Русия. Това не се прави лесно, това е нещо сериозно", продължи президентът на САЩ.

Още: Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг