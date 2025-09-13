Войната в Украйна:

Година след авиокатастрофата на "Граф Игнатиево": Още няма водеща версия

13 септември 2025, 08:54 часа 388 прочитания 0 коментара
Година след авиокатастрофата на "Граф Игнатиево": Още няма водеща версия

Една година след инцидента в авиобаза "Граф Игнатиево", при който загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин, разследването по случая продължава. Срокът за приключването му от Военно-окръжната прокуратура в Пловдив е удължен, а водеща версия за трагедията и до момента няма.

ОЩЕ: Министерство на отбраната показва официалните данни за катастрофата на "Граф Игнатиево"

Разчитането на черната кутия показа, че вероятна причина за катастрофата е полет на пределно ниска височина преди вертикално издигане. Месец след трагедията разследващите от Военна полиция обявиха, че вината е на загиналите пилоти, които влезли грешно в маневрата и имали секунда и половина да катапултират. От прокуратурата обаче обявиха, че тази информация по никакъв начин не ангажира продължаващото досъдебно производство.

Как се стигна до трагедията?

Учебно-тренировъчният самолет L-39 "Албатрос" излита в 12:17 ч. на 13 септември 2024 г. В него са двамата летци - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин. Двамата се готвят за участие в авиошоу по случай 20-тата годишнина от приемането на България в НАТО. Точно в 12:30 часа, след сложна маневра, машината се разбива на летището.

ОЩЕ: Военната прокуратура скочи: Недопустимо е вменяването на вина на загиналите пилоти

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Военните са в шок. Загиналите пилоти са сред асовете в професията, а по данни на министъра на отбраната, самолетът е технически изправен. "Това са инструкторите, които обучават пилоти, така че това са най-добрите ни пилоти в 12-а база. Самолетът преди полет се проверява, технически изправен е излетял, да, той е реновиран, капитало-възстановителен ремонт е извършен", обясни тогава Атанас Запрянов, припомня БНТ.

До трагедията се стига след изпълнение на сложна фигура, наречена "кубинска осморка" - маневра, добре позната и на двамата летци. Според експерти, самолетът не е успял да набере достатъчно скорост при критично ниска височина на полета преди вертикално издигане.

"И това си е част от програмата, но неизлизането от тази низходяща част на траекторията на самолета вече води до много въпроси и дали не се е появила някаква техническа неизправност. Тя може да се появи във всеки един момент, колкото и да е нов, модерен самолет", каза Спас Спасов – пилот, бригаден генерал от резерва.

ОЩЕ: Радев за катастрофата на "Граф Игнатиево": Искането на оставки преди всички проверки е неетично (ВИДЕО)

"Решаващите секунди са 7. Това е моментът, в който може би нещата вече стават необратими, но кой е виновен за това, тепърва ще се установява", коментира през октомври 2024 майор Христо Анчев - Военно-окръжна прокуратура Пловдив.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Петко Димитров Граф Игнатиево авиокатастрофа информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес