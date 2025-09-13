Бойко Борисов осъди пост на Любен Дилов, скастри и МВР за побоя в Русе (ВИДЕО)

Прочетоха ми какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли. Този коментар направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Кюстендил относно побоя над русенския шеф на полицията Николай Кожухаров и поста на Любен Дилов-син във Facebook, в който той заявява, че си мечтае "полицията да има право да бие". ОЩЕ: Любен Дилов-син поиска "полицията пак да може да бие"

Критика към МВР за побоя в Русе

Лидерът на ГЕРБ заяви, че за толкова години в политиката не е виждал толкова език на омразата, колкото се насажда в момента. "Аз винаги съм избирал министри на вътрешните работи, които са възможно най-демократични. От Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Грешката в Русе е, че МВР избърза. Можеше само да каже, че когато имат всички факти и обстоятелства, ще ги изложат", критикува Борисов.

"Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият? Върху това също трябва да разсъждават в МВР. Аз помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше и всички се прибираха. И никога не ни е бил. Превенцията на МВР е силата й. Не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Боят и насилието поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, ще им се върне. Ние не коментираме съдебни решения, защото съдът остана последната инстанция, която не е политизирана", обясни Борисов.

Той каза, че вота на недоверие няма да коментира и ПП-ДБ от сега се готвят за президентските избори.