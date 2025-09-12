Войната в Украйна:

"Свобода за Варна – свобода за Благо": Протест в центъра на София след решението на съда (ВИДЕО)

12 септември 2025, 20:07 часа 191 прочитания 0 коментара
Протест под надслов "Свобода за Варна – Свобода за Благо" се провежда в центъра на София пред Съдебната палата. Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и е подкрепен от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ). Присъстващите скандират "Свобода".

Демонстрацията идва след като по-рано днес Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев по обвинения за корупция. Според съдия Ани Захариева продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен. Определението на СГС обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.

Още: Съдът реши: Благомир Коцев остава в ареста

На протеста освен представителите на „Правосъдие ца всеки“ присъстват и лица от ПП-ДБ като Асен Василев, Кирил Петков, Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев, кметът на Благоевград Методи Байкушев, временният кмет на Варна Павел Попов, общински съветници и т.н.

И тази вечер протестът започна пред Съдебната палата в София. 

Съпредседателят на ПП в оставка Кирил Петков обяви, че истинските виновници са лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Още: "Изгоря последната надежда за правова държава": Кирил Петков зове за бунт след делото за Коцев (ВИДЕО)

Асен Василев пък обяви, че ще наложат натиск над съда и прокуратурата, за да даде информация по делото. „Съдийката по делото – ще публикуваме името й, адреса й, телефона й. Не за да я заплашваме, а защото тя се произнесе в името на народа. Нека всеки да има възможност да й каже лично какво мисли“, заяви председателят на ПП Асен Василев.

Протестът продължи с шествие до Министерски съвет, Народното събрание и Президентството. 

 

Елин Димитров
