След присъдата на Болсонаро: Бразилия се готви за нови санкции от САЩ

Бразилия се готви за евентуални нови санкции от страна на САЩ, свързани с осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения в преврат, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че ще реагира "по съответен начин", предаде Асошиейтед прес. Тръмп заяви, че е "много недоволен" от присъдата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио написа в своя профил в социалната мрежа X, че правителството на САЩ "ще реагира по съответния начин на този лов на вещици".

Бразилското външно министерство нарече коментарите на Рубио "неуместна заплаха, която няма да сплаши правителството", като добави, че съдебната система на страната е независима и че на Болсонаро е предоставен справедлив процес.

"Заплахите като тези, отправени днес от държавния секретар на САЩ Марко Рубио в изявление, което атакува бразилската власт и игнорира фактите и убедителните доказателства в досиетата по делото, няма да сплашат нашата демокрация", заяви бразилското външно министерство в X.

Бразилският сенатор Рожерио Карвальо каза, че администрацията на президента Луис Инасио Лула да Силва очаква ответни мерки от САЩ и ще предприеме действия за смекчаване на всеки удар върху бразилския бизнес.

"Правителството вече има план за подкрепа на засегнатите компании и смекчаване на загубите от митата. Бразилия агресивно търси нови пазари, за да компенсира потенциалния спад в износа за Съединените щати", заяви той.

Болсонаро беше осъден в четвъртък от състав на Върховния съд за опит за преврат, целящ да го задържи на власт след поражението му от Лула на изборите през октомври 2022 г.