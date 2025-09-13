Войната в Украйна:

След 5 загуби и само 1 победа: Задава се поредна треньорска рокада в Първа лига

13 септември 2025, 10:33 часа 387 прочитания 0 коментара
След 5 загуби и само 1 победа: Задава се поредна треньорска рокада в Първа лига

Новакът в Първа лига Монтана предизвика буря на "Колежа". Първо тимът, воден от Анатоли Нанков, нанесе поредно поражение на Ботев Пловдив, с което "канарчетата" се закотвиха на дъното в класирането. Момчетата на Николай Киров имаха повече положения в мача, но не успяха да ги реализират и бяха наказани с гол в 72-а минута. Истинското напрежение обаче дойде след последния съдийски сигнал.

Бесни фенове и викове "Оставка!" на "Колежа"

След края на мача обстановката на "Колежа" ескалира. Бесни феновете на "жълто-черните" нахлуха на терена и поискаха обяснение от футболистите и треньора за поредната загуба. Стадионът бе огласен от мощни скандирания "Оставка!", насочени към ръководството и спортно-техническия щаб на клуба. Стигна се до намеса на охраната и полицията, за да се предотврати по-сериозна ескалация.

Ботев остана без треньор

Малко след това старши треньорът Николай Киров подаде оставка. Под негово ръководство "канарчетата" записаха пет поражения и само една победа от началото на сезона. С тези резултати те се намират на последната позиция във временното класиране на Първа лига и по всяка вероятност ще се борят за оцеляване през цялата кампания. Белия пое отговорността за слабия старт. Очаква се в близките часове от клуба да излязат с официална позиция по случая.

Николай Киров

"Аз съм отговорен човек и ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането, винаги е виновен треньорът. Такава ми е съдбата... Както искате го разбирайте това. Какво значи да поема отговорност? Не мисля, че има нужда от допълнителен въпрос на тази тема", заяви Киров след двубоя с Монтана.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ботев Пловдив Първа лига Николай Киров
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес