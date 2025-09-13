След 5 загуби и само 1 победа: Задава се поредна треньорска рокада в Първа лига

Новакът в Първа лига Монтана предизвика буря на "Колежа". Първо тимът, воден от Анатоли Нанков, нанесе поредно поражение на Ботев Пловдив, с което "канарчетата" се закотвиха на дъното в класирането. Момчетата на Николай Киров имаха повече положения в мача, но не успяха да ги реализират и бяха наказани с гол в 72-а минута. Истинското напрежение обаче дойде след последния съдийски сигнал.

Бесни фенове и викове "Оставка!" на "Колежа"

След края на мача обстановката на "Колежа" ескалира. Бесни феновете на "жълто-черните" нахлуха на терена и поискаха обяснение от футболистите и треньора за поредната загуба. Стадионът бе огласен от мощни скандирания "Оставка!", насочени към ръководството и спортно-техническия щаб на клуба. Стигна се до намеса на охраната и полицията, за да се предотврати по-сериозна ескалация.

Ботев остана без треньор

Малко след това старши треньорът Николай Киров подаде оставка. Под негово ръководство "канарчетата" записаха пет поражения и само една победа от началото на сезона. С тези резултати те се намират на последната позиция във временното класиране на Първа лига и по всяка вероятност ще се борят за оцеляване през цялата кампания. Белия пое отговорността за слабия старт. Очаква се в близките часове от клуба да излязат с официална позиция по случая.

"Аз съм отговорен човек и ще си поема моята отговорност. Когато един отбор не върви, когато е последен в класирането, винаги е виновен треньорът. Такава ми е съдбата... Както искате го разбирайте това. Какво значи да поема отговорност? Не мисля, че има нужда от допълнителен въпрос на тази тема", заяви Киров след двубоя с Монтана.