Кой има имен ден днес, 15 септември 2025 г. Честито!

На 15 септември имен ден празнуват всички, които носят името Никита. Св. Никита е бил един от прославените мъже сред готите. Със своите вдъхновени слова той обърнал мнозина към вярата в Божия Син Иисус Христос. Св. Никита бил подложен на мъчения, за да се откаже от вярата си, но той отказал и затова бил изгорен на клада. Тялото му останало невредимо сред пламъците.

***

Честит имен ден! Бъди здрав, жилав и неустоим пред житейските бури! Нека всяко предизвикателство бъде просто стъпало нагоре към успеха ти!

***

Честит имен ден! Бъди здрав, успешен и нека дните ти бъдат изпълнени с добрини. Да имаш приятелско рамо в трудните моментни и топлина и обич всеки ден и всеки час!

***

Честит имен ден! Бъди все така обичан и ценен от приятелите си. Нека около теб винаги има доверен кръг от верни хора, които да са ти от помощ в нужния момент!

***

Честит празник! Здравето и любовта да бъдат твои верни спътници в живота! Бъди упорит в преследването на твоето щастие и любов! Нека винаги се случва това, което е най-добро за теб и в момента, в който най-много имаш нужда от него!

