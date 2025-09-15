Времето до края на септември, 2025 година: Прогнозата на Николай Василковски

До края на септември ще е сухо – ще има вече навлизане на студени фронтове и се очаква на 17 септември да има по-сериозно застудяване, под 10 градуса по Целзий сутрешни температури. Но като цяло усещането ще е за късно лято – за 16 септември има прогноза за над 30 градуса през деня, подобна ще е ситуацията и в първия ден на есента т.е. 22 септември, който е почивен ден, тогава празнуваме Деня на независимостта на България. Прогнозата за времето е на Николай Василковски, който е основното синоптично лице на Нова телевизия.

Колкото до днешния ден – 15 септември, първия учебен ден, само в Централна България са регистрирани по-слаби валежи и облачност, но с течение на напредването на деня се очаква съвсем да има спиране.

В началото на октомври също се очаква времето да остане сухо и по-топло. Това обаче е над половин месец и сигурни прогнози не може да има.

