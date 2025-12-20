Кой има имен ден днес, 20 декември 2025 г. Честито!

Любопитно:

На 20 декември 2025 г. имен ден празнуват Игнат, Искра, Искрен, Огнян, Огняна, Светла, Светослав, Пламен, Пламена. На този ден почитаме Свети Игнатий, той е роден в гр. Антиохия. Свети Игнатий бил епископ на Антиохия в продължение на 40 години. Мъдро управлявал паството си, без да жали трудове и грижи. Усърдно проповядвал Божието слово и мнозина довел до познание на Христос. През 107 г. загива мъченически в голям цирк в град Рим, разкъсан от зверове.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, честит, щастлив и неповторим! Нека твоите желания бъдат закон за останалите! Да си заобиколен само от верни хора, на които можеш да разчиташ във всеки един момент! 

***

Честит празник! Да се почита името ти, да си ценен и уважаван човек! Всичко, което пожелаеш и е най-добро за теб да се случи в точния момент и по начина, по който си го представяш! 

Имени дни 2026 г.

 ***

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

20 декември: Голям църковен празник иде утре, спазват се редица традиции и обичаи

