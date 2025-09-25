Кой има имен ден днес, 25 септември 2025 г. Честито!

На 25 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ефросина и Сергей. Блажена Ефросиния, възпитана от ранни години в благочестие, искрено копнеела да живее само за Господа. И правела всичко, за да се изпълни това нейно желание. Тя прекарала 38 години в манастира, в самотната си килия – затвор близо до манастира. Дивната Божия благодат се проявила чрез мощите на света Ефросиния още в деня на смъртта ѝ. Само няколко часа след смъртта ѝ един от манастирските братя, сляп с едното око, се помолил горещо на преподобната и изведнъж прогледнал.

