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Конкретни несъответствия: БНТ отговори на Васил Терзиев защо "Евровизия" отиде в Бургас

28 август 2026, 17:24 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Конкретни несъответствия: БНТ отговори на Васил Терзиев защо "Евровизия" отиде в Бургас

Българската национална телевизия (БНТ) е изпратила очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на "Евровизия 2027" спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване, съобщиха от пресцентъра на телевизията. По думите им в писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

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Конкретни несъответствия

Снимка: Десислава Кулелиева/БНТ

Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които са били разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото. В текста се обръща внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU, но кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе и със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.

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В информацията, изпратена от БНТ, се казва, че по-нататък писмото посочва конкретни несъответствия, но тази информация е предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.

БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.

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БНТ Столична община Евровизия Васил Терзиев Евровизия 2027
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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