Изкуство с кауза: ПромениКартинката даде начало на „Аполония“ 2026 (ВИДЕО)

Изложба с въздействащи плакати и прожекции на провокиращи размисъл видеа очакват гостите на фестивала

Празниците на изкуствата „Аполония“ тази година започнаха с акцент върху изкуството с кауза – това, което има силата да променя.

На 27 август, малко преди официалното откриване на 42-то издание на фестивала, вниманието на жителите и гостите на Созопол беше привлечено от изложба, в която плакати „говорят“ не за предстоящ концерт или спектакъл, а за един от най-подценяваните проблеми за околната среда: замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове, както и опасността от пожари, които неизгасените фасове биха могли да предизвикат.

Изложбата показва плакатите, отличени в конкурса на информационната кампания на Филип Морис България ПромениКартинката и Международното триенале на сценичния плакат.

“Малките стъпки и личният пример водят до голямата обществена промяна, която нашата кампания ПромениКартинката се стреми да постигне. Благодарим за чудесното сътрудничество на екипа на „Аполония“ и за това, че подкрепят и вярват в каузата ни”, сподели Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България, по време на откриването.

На снимката: Диляна Якова, Филип Морис България (фотограф: Тихомира Крумова)

“Плакатите от конкурса, който организирахме с Международното триенале на сценичния плакат, представят гледната точка на артистите за проблема с неправилното изхвърляне на цигарени фасове и чрез езика на изкуството кампанията ни стига до повече хора", допълни тя.

Изложбата в Созопол представя 30 от най-впечатляващите творби от конкурса. Те са позиционирани на оградата на Художествената галерия в морския град, благодарение на което ще могат да бъдат видени от още повече хора в рамките на тазгодишната „Аполония“. Плакатите са подбрани от специално жури, което по-рано тази година прегледа и оцени над 120 постъпили проекта на 75 автори.

На снимката: Два от плакатите в изложбата, дело на Люба Халева и Мила Лозанова, отличени с първи награди.

И тази година ПромениКартинката присъства и в кинопрограмата на „Аполония“. Преди избрани прожекции от фестивалния киноафиш публиката ще гледа късометражните видеа, дело на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Всяко от тях по въздействащ начин, понякога и със закачка и хумор, представя проблема със замърсяването с неправилно изхвърлени фасове и призовава за повече отговорност.

Партньорството между информационната кампания на Филип Морис България и Академията продължава вече пета поредна година, а тазгодишните девет клипа са създадени от нова вълна студенти от обучителния модул „Социална реклама“ към факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ.

В Созопол, в рамките на „Аполония“, са позиционирани и атрактивни пепелници, които чрез интерактивни въпроси подтикват към изхвърлянето на фасове там, където им е мястото.

Присъствието на ПромениКартинката на „Аполония“ е част от усилията на информационната кампания през последните години. Тя от 2021 г. насам работи за повишаване на общественото внимание към проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени цигарени фасове и риска от пожари, който те носят, провокирайки по-отговорно потребителско поведение.

Кампанията го прави чрез информационни изложби и събития, партньорства в сферата на изкуството и културата, доброволчески инициативи и присъствие на едни от най-обичаните фестивали в страната – Банско Джаз Фест, 48 часа Варуша юг във Велико Търново, кино-литературния фестивал Синелибри и, разбира се, Празниците на изкуствата „Аполония“.

Фестивалът в Созопол през 2026 г. се провежда от 27 август до 6 септември и включва повече от 70 събития с над 700 участници – концерти, театрални постановки, кинопрожекции, изложби и литературни срещи.

А в рамките му се откроява и ясното послание, че с малки стъпки, заедно, можем да променим картинката.

Повече за ПромениКартинката и инициативите на кампанията може да научите тук: https://promenikartinkata.bg/