До Венеция, но по най-приказния начин! Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Пътували ли сте някога в най-скъпия вагон в света Venice Simplon-Orient-Express? Ето на какво може да се насладите там:
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💸 This is what the world’s most expensive train carriage looks like— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026
The video shows the legendary Venice Simplon-Orient-Express. On board, you’ll find lavish suites with private living rooms, marble bathrooms, luxurious beds and unlimited champagne.
On the Venice–Paris route,… pic.twitter.com/ADpeNrn65F
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