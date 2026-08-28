Кабинетът "Радев":

До Венеция, но по най-приказния начин! Допамин за петък

28 август 2026, 22:30 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
До Венеция, но по най-приказния начин! Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Пътували ли сте някога в най-скъпия вагон в света Venice Simplon-Orient-Express? Ето на какво може да се насладите там:

Още: Никога не сте си представяли, че е възможно! Допамин за събота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес