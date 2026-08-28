Прокуратурата се похвали със 157 страници експертиза за "Петрохан", но още не казва какво пише в нея

Прокуратурата вече разполага с 157-странична експертиза по делото "Петрохан-Околчица", но тепърва ще се запознава с изводите на вещите лица. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

В Софийската окръжна прокуратура е внесено заключението по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, назначена в рамките на разследването на смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Експертизата е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог. Още: "Около случая има твърде много имена и интереси": Демерджиев опитва да възроди "Петрохан" като тема

Прокуратурата е получила и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за смъртта на тримата души под връх Околчица. Тя е изготвена от осем специалисти.

Все още се очаква третата експертиза - комплексната експертиза за смъртта на тримата души в района на хижа "Петрохан". От прокуратурата посочват, че заключението трябва да бъде представено в кратки срокове.

Именно след получаването и на трите експертизи държавното обвинение обещава да даде информация за резултатите от работата на вещите лица.

Засега прокуратурата не съобщава какви са изводите в двете вече депозирани експертизи. Според официалното съобщение те са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от специализирани изследвания и анализи. Още: Групата „Петрохан“ отблизо: Говори един от основните свидетели

Наблюдаващите прокурори предстои да се запознаят подробно със заключенията и да ги оценят заедно с останалите събрани доказателства - други експертизи, огледи на местопроизшествия и веществени доказателства, както и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава. Провеждат се и периодични работни срещи между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция "Национална полиция". Още: "Групата около Калушев се готвела да усвои средства по ПВУ": Тома Белев обясни за парите

Междувременно вътрешният министър беше обещал преди няколко седмици, че до края на август ще представи информация и подробности за разследването.