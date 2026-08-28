Най-важните новини за деня, 28 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 август 2026 г.

ЦИНИЗЪМ И ПОЧЕСТИ СЛЕД СМЪРТТА НА МЛАДИЧ: ДОРИ И МЪРТЪВ - ПАЛАЧЪТ НА СРЕБРЕНИЦА РАЗБУНИ БАЛКАНИТЕ (ВИДЕО)

Дори и мъртъв - палачът на Сребреница и осъден за военни престъпления Ратко Младич разбуни духовете на Балканите. Той почина на 27 август на 84-годишна възраст, докато се лекуваше в болница в Хага. Смъртта на "чудовището на 20 век", който е отговорен за смъртта на хиляди хора, провокира редица цинични изказвания, стигна се и до маршируване в негова подкрепа и то в градове, в които е извършвал военни престъпления, но и до цинични изказвания и призиви за разследване на тази почит, тъй като тя е престъпление в Босна и Херцеговина от 2021 г.

“НОВА ГЕНЕРАЦИЯ” - КОГАТО МУЗИКАТА НАДСКАЧА ВРЕМЕТО СИ (ВИДЕО)

Последните години установихме, че много млади хора по някакъв начин искат да достигнат до нашата музика и това означава много за нас.

ИСКАНИ СА ПАРИ? БОРИС БОНЕВ С ДЕТАЙЛИ ЗАЩО СОФИЯ НЕ ДОМАКИНСТВА “ЕВРОВИЗИЯ” (ВИДЕО)

Няма никакви изненади в бюджета на София. Никой не излезе обаче да каже как ще се разпределят парите, които искат гражданите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” общинският съветник и лидер на “Спаси София”, Борис Бонев, коментирайки бюджета на столицата.

МИЛИОНИТЕ ЗА ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ ПОТЕКОХА ОТ ЕС: БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ПЪРВОТО ПЛАЩАНЕ ПО ИНСТРУМЕНТА SAFE

Днес, 28 август, България получи първото плащане в рамките на отбранителния инструмент „Действия за сигурност в Европа“ (SAFE). Европейската комисия отпуска на страната ни 489,3 млн. евро, като това представлява 15% от общите отпуснати средства - те възлизат на 3,3 млрд. евро. Заедно с нас Латвия получи също 15 на сто от предвидените за отбраната ѝ пари по механизма - 524,7 млн. евро от общо 3,5 млрд. евро, съобщиха от ЕК.

КАК СЕ РАЗВИВА ЗАВИСИМОСТ КЪМ НАРКОТИЦИТЕ? НАУЧНОТО ОБЯСНЕНИЕ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Няма един ген за зависимости. Това са полигенни заболявания. За всички видове наркотици генетичната им предразположеност е около 50%.

ДЪРЖАВАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА КРИЕ КОЙ Е РЕШИЛ ДА ЗАЩИТИМ РУСКИ ОЛИГАРХ ОТ САНКЦИИ

България е поискала от Европейския съюз да не бъдат налагани санкции на руския олигарх Искандер Махмудов, спортния министър на Русия Михаил Дегтярев и "Толятихимбанк", свързана с милиардера Дмитрий Мазепин. За първи път външният министър Велислава Петрова потвърди официално за последните две имена.

ДЖИПОВЕ СЪС ЗАГЛУШИТЕЛИ, "ВОЙНА ЗА ТРУПОВЕ": КОИ СА ГОЛЯМАТА И МАЛКАТА БЕЛИНГА, СВЪРЗВАНИ С ГРУПАТА НА ТАКИ?

"Трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че вместо реформи, някой само дразни престъпници като Ами, Таки, Белингата, Малката Белинга, само за да им вземе мрежите и да смени фасадата“. С тези думи на 27 август съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се обърна към управляващите от "Прогресивна България" и поиска истински реформи и битка срещу мафията. Поводът за това изявление - откритият GPS заглушител в столичния квартал "Драгалевци", разследването около което отведе до имот и фирми, свързани с Размиг Чакърян - Ами.

ВОЙНА НА ПАРИ И РАКЕТИ: ДАННИ КАК ЗАРАДИ САЩ ПУТИН УДЪРЖА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради липсата на пари за безумната война на Владимир Путин в Украйна, Руската федерация е орязала харченето на държавни средства, които не са свързани с финансиране на войната, с цели 35%. Това пише в свой материал американската информационна агенция Bloomberg. В материала се уточнява, че след като още от април руският бюджетен дефицит е скочил на 5,5 трилиона рубли (65,3 млрд. долара), което е с около 1,8 трилионa над предвиденото за цялата година, Кремъл е наредил планове за съкращения в държавната администрация с 15%. В края на август дефицитът вече е над 8,6 трилиона рубли.

В ПРОКУРАТУРАТА СИ ПРЕХВЪРЛЯТ ПРЕПИСКАТА ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ, СЛЕД КАТО Я ИЗЗЕХА ОТ ГДБОП

В Софийска градска прокуратура (СГП) явно си прехвърлят иззетата от ГДБОП преписка, свързана с проверката на частните полети на депутата и лидер на ДПС - санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Тя е била разпределена вчера, 27 август, и в момента статусът ѝ е "за решаване при прокурор", става ясно по справка в електронното деловодство на държавното обвинение.

СКЪП РЕМОНТ НА МАШИНИТЕ, СКЪП ПРЕЗИДЕНТСКИ ВОТ: ЦИК ИЗЧИСЛИ КОЛКО ЩЕ СТРУВА

Подготовката за президентските избори навлиза в решителна фаза. Обществената поръчка за ремонт на машините за гласуване вече е обявена, като стойността ѝ е около 10 млн. евро. Общата сметка за изборите надхвърля 117 млн. евро. Това каза пред БНТ доц. д-р Стоянка Балова, говорител на ЦИК. Още: Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент – да се види реалното състояние на ГЕРБ

КАКВО ЩЕ СТАНЕ С "ЕВРОВИЗИЯ", АКО ДРОН УБИЕ ТУРИСТ? СЛАВЧО ВЕЛКОВ С НОВО ТВЪРДЕНИЕ И ЗА КАРДАМ

"Айде да не говорим за идеята, че може да повлияе на "Евровизия". Това заяви бившият депутат и експерт по сигурността Славчо Велков, който преди да изрече въпросните думи, каза, че би било катастрофа някой дрон да убие турист, особено чуждестранен. Бившият депутат визира и факта, че останки от дронове и дронове по Черноморието биват откривани не от граничните ни служби или отговорни други служби, а от обикновени хора.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ГОВОРИ ЗА ВЪЗХОДА НА ТАКИ И АМИ ОТ ВРЕМЕТО НА БОРИСОВ

Започваме да си задаваме много въпроси – това заяви Цветан Цветанов, бившият МВР министър от времето на първото правителство на Бойко Борисов. И наблегна на следното – будело недоумение, че иззетата техника не може да осъществява заглушаване. Трябва да се установят много неща – откъде е купена, има ли лиценз – и да се намери и останалата техника, по думите на Цветанов.

И ДСБ ЗАСТАВА ЗАД АНДРЕЙ ГЮРОВ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ: БИВШИЯТ ПРЕМИЕР Е НА ХОД

"Симпатизантите ни не губят търпение и доверие за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври и 1 ноември, който е предвиден за балотаж. Очаква се бившият служебен министър-председател Андрей Гюров да бъде кандидат за президент". Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев пред bTV. Още: Говорил е само за Гюров: Асен Василев не каза нищо за Кандев (ВИДЕО)

БЪДЕЩЕТО НА ВОЙНАТА В ИРАН: ТРЪМП НЕ ИСКА И ДА ЧУЕ ЗА ПРИМИРИЕТО ОТ ЮНИ, ЗАЛОГЪТ МУ Е ДРУГ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп многократно е заявявала пред посредниците, че не проявява интерес към връщане към условията на меморандума за разбирателство, сключен с Иран през юни тази година, който даде крехки надежди за мир в Близкия изток. Всичко това усложнява интензивните усилия от тази седмица за възобновяване на дипломатическия процес, казват пред The Wall Street Journal източници, запознати с въпроса.