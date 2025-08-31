Кой има имен ден днес, 31 август 2025 г. Честито!

На 31 август 2025 г. своя имен ден отбелязват хората с името Генадий, Гена, Генка, Гено и производните им. На този ден църквата почита Св. Генадей. До деня на смъртта си свети Генадий непрестанно със сълзи се молел на Господа да опази Църквата Си и портите адови да не й надделеят. И както приживе бил усърден ходатай пред Бога за светата Църква, така и след представянето си той праща непрестанните си молитви за нея.

Имени дни през септември 2025 г.

Честит имен ден! Здравето и късметът да вървят пред теб и да осветяват пътя ти! Бъди благословен, щастлив и винаги уверен и успешен, както в делата, така и в мислите си!

***

Честит празник! Бъди здрава, успешна и щастлива! Нека семейството ти бъде твоята крепост, а делата ти да ти носят удовлетворение. Постигай целите си с лекота!

***

Честит имен ден! Бъди специален, както е специално и името ти! Нека денят ти донесе щастие, щастливи мигове и уверения за обич и взаимност с любимите ти хора.

***

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

***

Имени дни 2025 г.