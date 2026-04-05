Кой има имен ден днес, 5 април 2026 г. Честито!

На 5 април 2026 г. празнуваме Цветница. На този ден своя имен ден празнуват всички, които носят имена на цветя: Виолета, Виола, Далия, Жасмина, Калия, Камелия, Латинка, Лилия, Лила, Лили, Маргарита, Невен(а), Незабравка, Петуния, Ралица, Роза, Розалина, Розалия, Росен, Росица, Ружа, Теменуга, Теменужка, Върба, Върбан, Върбинка,, Детелин, Детелина, Ива, Калина, Калин, Лоза, Лозан(а), Малина, Малин, Трендафил, Трендафилка, Фиданка, Явор(а), Ясен(а), Ясмин(а), Цвета, Цветан(а), Цветанка, Цветелин(а), Цветомир(а), Цветослав(а), Цвятко, Цветко, Здравко, Здравка, Биляна, Божура, Китка, Венета, Венцислав. Празникът се нарича още Връбница, и се свързва с върбовите клонки - символ на победата на живота над смъртта, над греховете и страстите.

Пожелания

Нека този най-светъл и най-цветен празник те дари със здраве, дълголетие и дни, изпълнени с любов, щастие и светлина! Давай от сърце и ще ти се даде стократно!

Честит имен ден! На този ден бъди усмихната, добра и благословена, а Св. Лазар ще дари с щастие и останалите дни в живота ти!

Нека твоят имен ден бъде началото на нова страница в живота ти, изписана с най-добрите думи, вълшебства, сбъднати желания, чисто приятелство и неповторима любов!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

