Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито!

На 6 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая и производните им. Тома е един от апостолите на Исус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като според една от версиите много приличал на Христос. В евангелските истории апостол Тома присъства с разказа за „Уверението Томово“. В него се разказва как Тома не повярвал на разказите за възкресението Христово, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови. Изразът Тома Неверни е станал нарицателен за недоверчив човек.

Имени дни през октомври 2025 г.

Честит имен ден! Най-вече бъди здрав - това е най-важното! За да бъдеш търсещ, откриващ и щастлив! Да имаш любовта, която искаш и не забравяй да я пазиш!

Имени дни 2025 г.

