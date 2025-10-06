Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито!

На 6 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая и производните им. Тома е един от апостолите на Исус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като според една от версиите много приличал на Христос. В евангелските истории апостол Тома присъства с разказа за „Уверението Томово“. В него се разказва как Тома не повярвал на разказите за възкресението Христово, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови. Изразът Тома Неверни е станал нарицателен за недоверчив човек.

Честит имен ден! Най-вече бъди здрав - това е най-важното! За да бъдеш търсещ, откриващ и щастлив! Да имаш любовта, която искаш и не забравяй да я пазиш!

Нека този ден бъде благословен за теб и изпълнен с много късмет и щастие, които да те следват през целия ти живот! Весело празнуване!

Весел празник да имаш! Най-добрите приятели да са до теб! Най-чистата любов да топли сърцето ти! Най-големият успех да е за теб!

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали! 

