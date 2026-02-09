Спорт:

Христо Грозев: Сочен за съучастник в покушение на руски генерал е бил сътрудник на ФСБ

09 февруари 2026, 6:17 часа 327 прочитания 0 коментара
Христо Грозев: Сочен за съучастник в покушение на руски генерал е бил сътрудник на ФСБ

Посоченият като съучастник в убийството на генерал-лейтенант Владимир Алексеев от ФСБ всъщност е бил сътрудник в структура, създадена от ФСБ. Става въпрос за Виктор Васин, който е на 66 години (според някои данни вече и на 67). Разкритието направи българският журналист Христо Грозев, който обобщи информацията в профила си в социалната мрежа "Х" - с многозначителните думи "каква промяна в сценария".

Още: Путин благодари на президента на ОАЕ за задържането на заподозрян за покушението срещу висш руски генерал

До август 2025 г. Виктор Васин е работил като "главен експерт" в НТЦ "Атлас", създаден от ФСБ и понастоящем част от руския конгломерат "Ростех". Според други данни Васин, който има образование "инженер по експлоатация на спътникови средства за връзка", напоследък е бил безработен:

И още - публикувана през 2014 година автобиография на Васин показва, че е завършил военна академия в Русия и че е бил командир на полк. Васин обаче излязъл от военната служба още през 90-те години на XX век:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За момента основните руски медии съобщават, че Алексеев е оживял, макар да е получил поне 3 куршума в гърдите. Генералът е зам.-ръководител на руския генщаб.

Още: Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Христо Грозев руски генерал Владимир Алексеев
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес