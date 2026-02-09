Христо Грозев: Сочен за съучастник в покушение на руски генерал е бил сътрудник на ФСБ

Посоченият като съучастник в убийството на генерал-лейтенант Владимир Алексеев от ФСБ всъщност е бил сътрудник в структура, създадена от ФСБ. Става въпрос за Виктор Васин, който е на 66 години (според някои данни вече и на 67). Разкритието направи българският журналист Христо Грозев, който обобщи информацията в профила си в социалната мрежа "Х" - с многозначителните думи "каква промяна в сценария".

До август 2025 г. Виктор Васин е работил като "главен експерт" в НТЦ "Атлас", създаден от ФСБ и понастоящем част от руския конгломерат "Ростех". Според други данни Васин, който има образование "инженер по експлоатация на спътникови средства за връзка", напоследък е бил безработен:

At least through Aug 2025, Viktor Vasin was employed as "chief expert" at NTC Atlas, launched by FSB and now part of military-industrial behemoth Rostec. pic.twitter.com/8yJB3sSCd6 — Christo Grozev (@christogrozev) February 8, 2026

И още - публикувана през 2014 година автобиография на Васин показва, че е завършил военна академия в Русия и че е бил командир на полк. Васин обаче излязъл от военната служба още през 90-те години на XX век:

Less than a week ago, Vasin updated his CV here: https://t.co/aA95tjDbIj pic.twitter.com/v1THdO5WaD — Christo Grozev (@christogrozev) February 8, 2026

За момента основните руски медии съобщават, че Алексеев е оживял, макар да е получил поне 3 куршума в гърдите. Генералът е зам.-ръководител на руския генщаб.

