Чехия с идея за забрана на социалните мрежи за деца

Чешкият премиер Андрей Бабиш подкрепи идеята за ограничаване на достъпа до социалните медии за деца под 15 години, позовавайки се на вредното им въздействие. Бабиш сподели, че е разговарял с експерти, според които социалните медии са "ужасно вредни за подрастващите". Вицепремиерът Карел Хавличек заяви, че законопроект може да бъде внесен още тази година.
⚡️ Czech prime minister proposes banning social media for children under 15— NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026
Czech Prime Minister Andrej Babiš has backed the idea of restricting access to social media for children under 15, citing their harmful impact.
First Deputy Prime Minister Karel Havlíček said a draft… pic.twitter.com/oyefqKiO63
Подобни мерки се обсъждат в Испания, Гърция, Обединеното кралство и Франция, след решението на Австралия да забрани тези платформи за деца под 16 години.
Мерките, обявени от испанския премиер Педро Санчес предизвикаха критиката на собственика на платформата "X" Илън Мъск.
В края на миналия месец долната камара на френския парламент подкрепи закон, който ще забрани социалните медии като Snapchat, Instagram и TikTok за лица под 15 години. Предстои гласуването му и в горната камара - Сената.
А през декември Австралия стана първата страна в света, която изцяло забрани социалните мрежи за лица под 16 години.