"Кой разпореди това безобразие": Журналисти възмутени от "AI възстановка" на атаката в Черно море в новинарска емисия (ВИДЕО)

Използване в новинарска емисия на генерирано с изкуствен интелект видео, което представя хипотетичните събития от ударените от дронове кораби в Черно море, възмути журналистическата гилдия.

"Не знам кой го е разпоредил това безобразие, но да пльоснеш насред новинарска емисия някаква AI видео възстановка на събития никак не е ок. В следващия епизод можем да си генерираме и изказвания на политици по Фейсбук статусите им, а защо не и да пресъздаваме сцени на убийства", написа журналистът Николай Стоянов.

"И малката точица AI в ъгълчето не поправя ситуацията - може и да покрива минимума на закона, но все си мисля, че журналистиката трябва да се цели малко по-нагоре от това", добави той.

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Миролюба Бенатова също коментира казуса. "Много е вредно това за цялата медийна среда, която и без това е на дъното по доверие", сподели тя.

"Чл. 50, § 4 от AI Act изисква при използване на deep fake изображения или видео да бъде оповестено, че съдържанието е изкуствено генерирано или обработено. Изискването се прилага от 2 август 2026 г. Репортажът е не само нискокачествен като журналистика, но и в нарушение на европейски регламент - Регламент (ЕС) 2024/1689 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 г. за установяване на хармонизирани правила относно изкуствения интелект", включи се на своя ред в дискусията архитект Елисавета Георгиева.