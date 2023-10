Коментар №2 на седмицата: Войната: Трагедията, която няма край

Събота, 7 октомври, 2023 година. Събуждам се с поредна новина за война – този път в Близкия изток. Войната там е позната от много години – толкова много, че обхващат повече от един живот.

Защо стана сега? Журналистът Мохамед Халаф много добре го обясни: Защото Израел вървеше към трайно сближаване със Саудитска Арабия, а това значеше с целия сунитски арабски свят. Само че Иран не е сунитска държава, а шиитска – и е върл враг на Саудитска Арабия. Иранският режим успя отлично да се възползва и да организира "Хамас" - организация, която е готова винаги да се бие срещу Израел, с подкрепата на всеки: Гняв, обвинения и отмъщение: Кървави седмици в Близкия изток прогнозира експерт. А Иран имаше добрите условия да действа заради случващото се в Украйна - Владимир Путин отвори Кутията на Пандора без да бъде ефективно спрян (и още е оставян да си "работи") и сега всеки откачалник по света с повечко власт и с визия за бъдещето, основана на насилие, има възможности да си я прокарва.

