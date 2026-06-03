Консерватори и църква срещу гей парада с шествие за семейството: "Има останало добро в този свят"

След седмица в столицата ще се проведе ежегодният София Прайд 2026, който тази година се завръща в Княжеската градина.

"Време е отново да изпълним улиците на София с хиляди гласове в подкрепа на равенството и човешките права. На 13 юни след 14.00 ви очакваме зад паметника на Съветската армия. Концертът ще започне в 16.00, а в 18.00 ще потегли шествието от ул. "Ген. Гурко". Различно си приличаме", обявиха от организаторите на парада.

Парад и контрапарад

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Традиционно, консервативните среди излязоха с ответно събитие - контра шествие за семейството.

"Дойде времето. Още една година мина, този път особено изпълнена със събития в милата ни родина. Някои от тях бяха фрапиращи, пряко засягащи отношението ни като общество към семействата, морала, образованието, децата, родителската отговорност, сектите... Решил съм да не ги коментирам във връзка с шествието ни. Нека то остане лъч светлина, неопетнен от всичко, което ни залива по новините", написа в свой Фесбук пост по темата Кристиян Шкварек, председател фондация "Консервативно Общество" и сдружение "Месец на Семейството".

"Правим го вече 6 години, започнахме почти от нулата, пробихме медийното затъмнение, маргинализацията, опитите да ни бъдат пришити радикални идеи, хора и организации. Устояхме на ударите и се увеличихме до мястото на най-голямото, ежегодно, обществено, консервативно мероприятие в страната. Нашата кауза е ясна: семейството, вярата, борбата с демографската криза. И най-вече това да кажем ясно на всички онези, които са се вбесили, отегчили или деморализирали от всичко, което ни залива: "Че има останало добро в този свят, г-н Фродо. И си заслужава да се борим за него!"", коментира още той.

Шкварек обяви, че въпросното шествие е планирано също за 13 юни, от 17:30 на площад "Света Неделя", като за първи път то е организирано от Българската Православна Църква - Българска Патриаршия, съвместно с "Месец на Семейството", "Нашият Дом е България" и "РОД".

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Информацията не беше подмината от активисти на ЛГБТИ общността, които коментираха, че "Българската православна църква е основен организатор на хомофобията в България".