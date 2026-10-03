Най-важните новини за деня: 3 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 03 октомври.

"ЦАР САМУИЛ НИ ОБЕДИНЯВА КАТО БЪЛГАРИ": ПРОФ. ПАВЛОВ НАПОМНИ НА СКОПИЕ БАСНЯТА ЗА ГРОЗДЕТО И ДАДЕ СЪВЕТ НА СКЕПТИЦИТЕ У НАС

Костите на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България на държавна церемония. Може ли това събитие да ни обедини като българи, защо нашите югозападни съседи забравиха за съгласието от 2022 г., че Самуил е български владетел и защо има и скептици в България. Actualno.com разговаря с историка проф. Пламен Павлов. "Фигурата на цар Самуил реално вече ни обединява като българи, независимо от опитите за политизация политизация на събитието и свързването му с предизборната кампания в България, което не одобрявам. Дай Боже да не съм прав, но като цяло това ще се забрави. Днешните политически дребнави истории и злободневие ще отидат в периферията на историята, докато голямото събитие ще остане. Несъмнено ставаме свидетели на едно много важно културно-историческо събитие, може би най-важното в най-новата ни история", категоричен е проф. Павлов.

СЕРИОЗНА ПРЕДНИНА: КОМИТЕТЪТ НА ГЮРОВ С ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ ДАРЕНИЯ ОТ ТОЗИ НА ЙОТОВА

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев засега се нарежда първи по предизборни дарения от граждани. Той е събрал 163 600 евро. Най-голямото единично дарение е за 100 000 евро от Калоян Данчев, който е посочил трудови доходи като произход на средствата. Това показва проверка на в. "Сега" в регистъра на Сметната палата към 2 октомври. Сред спонсорите на кампанията на Гюров се забелязват доста депутати от "Демократична България", която подкрепя кандидатурата му.

РУСИЯ ИМА КОНКРЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОЙНА С НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ В ЕС: УКРАЙНА ПРЕДУПРЕЖДАВА, УЖАСЪТ НАСТЪПВА В КИЕВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путинова Русия е разработила планове за атака срещу няколко държави от ЕС. Става въпрос за подробни сценарии, включващи конкретни целеви страни. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той не уточни кои страни биха могли да бъдат застрашени или какво включват тези планове. Но според него саботажът и подривните действия в страните от ЕС трябва да се считат за част от войната на Русия срещу Европа, а не просто за "хибридни операции".

ЗЕЛЕНСКИ ПОИСКА ОТ ТРЪМП ДА САНКЦИОНИРА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА РУСКИЯ "СТАРЛИНК"

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руски и китайски компании, които според украинския лидер участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща се със "Старлинк" на Илон Мъск, съобщи Financial Times. Припомня се, че по-рано тази година Мъск е блокирал достъпа на руските сили, след като те са започнали да използват "Старлинк" за насочване на дронове, атакуващи Украйна.

1000 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ СА В БЪЛГАРИЯ (ВИДЕА)

Исторически ден за България. 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил най-накрая са в страната ни. Това стана възможнос, след като в Гърция беше подисан приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

F-16 КАТО НА БЪЛГАРИЯ ДОЙДОХА В ТАЙВАН: КИТАЙ ВНИМАВА ДА НЕ СТАНЕ КАТО С РУСИЯ В УКРАЙНА (ВИДЕО)

Китай няма да нападне Тайван по-рано от 2028 година - това изглежда все по-вероятно според разузнавателни данни на САЩ, цитирани от Reuters. А основните причини за това са следните - все по-остра кампания за борба с корупцията в китайската армия (НОАК), която кирайският авторитарен лидер Си Дзинпин води, както и това, че Пекин изчаква какви ще са резултатите от изборите за президент в Тайван. Китайските надежди са, че след тези избори ще има условия за формиране на власт, която е по-склонна към обединение с Китай.

ЧУЖДИТЕ АКТИВИ НА "ЛУКОЙЛ" ПОД КОНТРОЛ НА СЕМЕЙСТВО ТРЪМП: ИЗКУШЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНО ОТ ПУТИН

Преговорите на администрацията на Доналд Тръмп с Русия за прекратяване на войната с Украйна включват потенциална сделка за няколко милиарда долара за чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това съобщава The New York Times (NYT), позовавайки се на осем източника, запознати с въпроса.

"БОКСОВ МАЧ" БЕЗ КРАЙ: НИТО САЩ, НИТО ИРАН МОГАТ ДА ПОБЕДЯТ, НО ВОЙНАТА ПЕРФЕКТНО ГИ УСТРОЙВА

Кога ще приключи войната между Съединените щати и Иран? Американски представители твърдят, че краят е близо, а иранското ръководство също говори за наближаваща развръзка на конфликта. Много анализатори обаче очакват военните действия да продължат по-дълго и в крайна сметка да завършат с преговори, а не с ясен победител. На пръв поглед подобни очаквания изглеждат логични - всяка война в крайна сметка приключва, а продължителното покачване на цените на енергийните ресурси увеличава натиска конфликтът да бъде прекратен.

КАК ЩЕ СЕ ПОЯВИ НАСЛЕДНИК НА ПУТИН, ЗА ДА "СПАСИ" РУСИЯ: ХРИСТО ГРОЗЕВ ОЧЕРТА НЯКОЛКО СЦЕНАРИЯ (ВИДЕО)

Ако изобщо има бунт на олигарси срещу руския диктатор Владимир Путин, какъв би бил неговият наследник? Отговор на този въпрос (и не само) даде българският журналист Христо Грозев в поредния си разговор с украинското издание UA News. Грозев беше категоричен – ако изобщо противници на Путин искат да вземат властта, то те би следвало да търсят човек, който поне в някаква степен се разбира със Запада, за да може Русия да се надява пак да бъде приета в цивилизования свят (бел. ред. - а не да продължава по пътя на суровинен придатък на Китай).