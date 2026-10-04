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Гърция пак спря Германия на Клоп! Заместникът на Роналдо донесе голям обрат на Португалия

04 октомври 2026, 23:55 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гърция пак спря Германия на Клоп! Заместникът на Роналдо донесе голям обрат на Португалия

Германия отново не намери начин да победи Гърция при Юрген Клоп, докато Португалия продължи победния си ход дори без Кристиано Роналдо. Бундестимът стигна само до 0:0 в Солун и остана на три точки зад първите два отбора в своята група. "Мореплавателите" пък обърнаха Норвегия с 2:1, а решаващия гол вкара човекът, заел мястото на Роналдо на върха на атаката - Гонсало Рамош. Португалците вече са сигурни за 1/4-финалите след четири победи от четири мача.

Рамош отговори на терена след сагата с Роналдо

Португалия отново беше без напусналия лагера Кристиано Роналдо, а Норвегия поведе в 36-ата минута с красиво попадение на Кристофър Айер. Радостта на гостите обаче продължи кратко - Жоао Кансело изравни почти веднага с мощен удар. Решението дойде в 79-ата минута. Витиня намери Жоао Феликс, той подаде успоредно на голлинията, а Гонсало Рамош завърши за 2:1. Така нападателят отново се разписа след гола си при успеха с 4:2 над Дания няколко дни по-рано. Франсиско Консейсао беше изгонен в 86-ата минута, но Португалия удържа четвъртата си поредна победа.

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Жорже Жезуш

Гърция се превърна в кошмар за Клоп

Далеч по-трудно върви началото на ерата "Юрген Клоп" в Германия. След като Гърция нанесе първата му загуба с 1:0 в Аугсбург на 27 септември, сега южните ни съседи отново спряха Бундестима - 0:0 в Солун. Германия доминираше и отправи близо 20 удара, а през първото полувреме Йонатан Буркарт прати топката в мрежата. Голът обаче беше отменен след намеса на ВАР заради игра с ръка на Том Бишоф по-рано в атаката. Така германците имат само пет точки след четири кръга, докато Гърция е с осем. Бундестимът остава под сериозно напрежение пред последните си два двубоя.

Резултати от Лига А на Лигата на нациите на 4 октомври

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  • Гърция - Германия 0:0
  • Нидерландия - Сърбия 2:1
  • Португалия - Норвегия 2:1
  • Уелс - Дания 0:1
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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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