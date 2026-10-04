Изследването на костите на цар Самуил: Очаква се да излезе много информация за него

"Има модерна техника за изследване на костни останки, с която може да се получи много информация за човека." Това каза пред БНР историкът медиевист проф. Георги Николов, като уточни, че по намерения череп на цар Самуил би могла да се направи триизмерна реконструкция, тъй като досега са правени по изображения.

Той изказа мнение, че може да се окаже, че сред костите, които ни предаде Гърция, има и на някой владетел след Самуил, това трябва да се докаже с ДНК изследвания.

"За Самуил аз съм почти сигурен, разбира се, там няма табелка "Гробът на Самуил". Това са четири каменни саркофага и неговият е най-красив. Над саркофага е изграден свод и би могло отгоре да има корони или други неща, тъй като това пространство е ограбено през 1071 г. от западни рицари, но те не са отворили гроба, защото са смятали, че това е подово помещение. В другите три саркофага - в два от тях има кости, в един няма - ние не знаем чии са тези кости".

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Според историка много важно свидетелство дава византийският историк Михаил Аталиат, който описвайки историята на битката при село Ключ, казва, че "уплашен, Самуил избягал и умрял на блатистия остров Преспа":

"Второто свидетелство, че това е Самуил - ние знаем, че след превземането на крепостта Лариса в Тесалия, той взема от там мощите на свети Ахил Лариски и ги пренася в своята резиденция и на негово име построяват тази базилика, която виждаме сега, наречена на свети Ахил. Друго свидетелство са и златотканите тъкани, намерени под тялото на Самуил в гроба. Не всеки човек е можел да притежава копринен плат по онова време. ... Всички тези неща ни насочват към идентификацията на Самуил, разбира се, ДНК изследвания биха могли още повече да отворят вратата".

Снимка: Actualno.com

Проф. Георги Николов подчерта, че в Самуил е оставил забележима диря в Средновековието със своите военни подвизи:

"Не са случайни характеристиките, които му дават византийските автори, които го определят като войнствен човек, който никога не знаел покой, или като непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на сведновековните хронисти".

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Историкът припомни, че Самуил воюва в продължение на 40 години и е бил ранен в битката при Сперхей, което означава, че е бил в първите редици на боя: "Това е относително рядко явление, когато владетелят с меч в ръката тръгва да воюва. При това той е воювал с един от най-великите византийски императори - Василий Втори, който също е бил ненадминат пълководец".

Според него цар Самуил е бил изключително динамична фигура, съдейки по земите, на които е стъпвал кракът му. В ново време, в епохата на хуманизъм, ние сме много впечатлени от неговата страдалческа смърт при вида на неговите ослепени войници, посочи проф. Николов.