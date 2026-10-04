Седмична прогноза за времето за 6-11 октомври 2026 г.

В седмицата от 6 до 11 октомври 2026 г. времето ще бъде сравнително топло. През първите дни от периода времето ще бъде слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са от 1°-2° в отделни котловини в Западна България до 10°-12° по Черноморието, а максималните ще са между 20° и 25°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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От средата на седмицата

В сряда в сутрешните часове над крайните източни райони ще има значителна ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще се повишат слабо. През следващите дни със слаб южен вятър ще се затопли. Облачността ще се увеличи и ще е предимно значителна, но само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

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