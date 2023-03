Кристалина Георгиева сподели със света традициите за Баба Марта

"Винаги е удоволствие да споделя тази чудесна българска традиция със света. Честита Баба Марта! От сърце желая здраве и усмивки на всички!", написа тя. ОЩЕ: Баба Марта носи здраве и добрини на хората

Always pleased to share this wonderful Bulgarian tradition with the world. Happy #BabaMarta! I wish you all good health and happiness! pic.twitter.com/DtbTOWEBFB