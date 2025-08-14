Войната в Украйна:

Режимът на водата в Плевен и околностите започва в по-ранен час

14 август 2025, 09:38 часа 310 прочитания 0 коментара
Режимът на водата в Плевен и околностите започва в по-ранен час

Режимът на водата в Плевен и още седем населени места и днес започва в по-ранен час. Това съобщават от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен на своята официална страница в интернет, цитирана от БТА. 

От дружеството посочват, че от водоснабдителна група „Черни Осъм“ към Плевен и част от областта не постъпват никакви водни количества. Това оказва силно влияние на ситуацията с водоснабдяването. Драстично ниски са водните количества, необходими за осигуряване на водоснабдяването на Плевен, особено в ж.к. „Дружба“ и селища, за които „Черни Осъм“ е основен водоизточник, допълват от ВиК.

Ето в колко часа спират водата

В тази връзка се налага за градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването днес да бъде преустановено от 9:00 до 17:00 часа. За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово са осигурени водоноски, тъй като там вода въобще не се подава. 

ВиК-Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

И през вчерашния ден се наложи в по-ранен час да започне режимът на водоподаване в Плевен и посочените други седем населени места в областта. Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се състои среща, на която министър Иван Иванов е поканил кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч във връзка с безводието. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
безводие режим на водата информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес