Къде да си купим картофи на промоция през октомври?

02 октомври 2025, 16:34 часа 416 прочитания 0 коментара
С идването на есента всяко домакинство има нужда от повече запаси у дома – за вкусни ястия, уютни вечери и практични покупки, които стигат за цялото семейство. Именно затова магазините на Kaufland България са подготвили специална XXL седмица с оферти, валидни до 5 октомври, които съчетават обичани продукти и страхотни цени. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Всичко за традиционните гозби

За традиционните есенни гозби като супи, яхнии и гарнитури, 5 кг. български картофи са с 50% намаление и струват 3,45 лв., а жълтият лук е на цена от 0,59 лв./кг. Любимото пилешко бутче от свежата витрина е на 3,79 лв./кг., а 30 броя яйца размер М струват само 9,99 лв.

Сред плодовете и зеленчуците черното грозде е с 50% по-ниска цена и струва 2,99 лв./кг. На една и съща цена на килограм - 0,99 лв. са тиква Матилда, бяло зеле и моркови – идеални за сезонни ястия и салати.

За семействата, които обичат да залагат на готови решения, собствената марка на ритейлъра K-Classic предлага 1,15 кг. лазаня Болонезе за 10,99 лв., замразена багета с масло за 2,79 лв. и замразени картофи 3 кг. за 9,99 лв. Замразените плодове също са на разположение – ягоди 1 кг. за 7,79 лв. и горски плодове 1 кг. за 9,99 лв.

Бързи вкусотии също - минибанички "Фамилия" 1,2 кг. за 7,99 лв., както и 1 кг. панирани пилешки хапки от Creta Farms за 6,99 лв.

Вкусни мезета и специалитети

Любителите на мезета ще открият бански старец "Стария ловец" за 9,99 лв. с 50% намаление и луканка "Фермата" 370 г. за 9,99 лв. Сред XXL предложенията са и изкушенията от K-Classic: слайс бекон за 7,49 лв., Шварцвалдска шунка за 6,49 лв. и натурален кашкавал 750 г. за 11,99 лв.

Промопакет от 3 по 140 г. бирени пръчици на "Бони" струва 9,49 лв., а три броя по 300 г. от шунката "Народен" могат да бъдат закупени за 7,99 лв.

Продукти за всяка кухня

На промо цена от 3,99 лв. е 1,5 л. прясно мляко Olympus, подходящо за закуска или добавка към кафето. Има решение и за онези моменти, когато сутрешната напитка е на изчерпване – промопакет от 3 по 16 броя капсули Nescafe Dolce Gusto струват 25,99 лв. Така запасите ще са достатъчно.

Трапезата става още по-вкусна с 1 кг. лютеница Deroni староселска едро смляна за 11,99 лв. и 5 кг. брашно "София Мел" за домашни рецепти, които събират цялото семейство на трапезата. За десерт - класическата торта "Гараш" от "Кринос" винаги е добра идея, а сега е на цена от 13,99 лв.

А притежателите на Kaufland Card могат да се възползват от още едно специално предложение – 1 кг. бяла захар Izzi за само 1,19 лв.

Практични покупки за дома

Kaufland не пропуска и най-търсените консумативи. Тази седмица Maliva предлага XXL пакет с 48 ролки трипластова тоалетна хартия за 18,99 лв. Ритейлърът предлага и различни промопакети – 2 по 900 мл. препарат за съдове Fairy за 9,99 лв., два омекотителя Lenor за 16,99 лв. и два гела за по 80 пранета от Ariel за 48,99 лв.

Всички седмични предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

