След като беше рекордьор на първи тур: Още по-висока активност в София

И в трите Районни избирателни комисии в София - 23-а, 24-а и 25-а избирателната активност е по-висока спрямо седмица по-рано. А тогава именно София беше на първо място по активност на гласоподавателите в страната.

Засега броят на жалбите е малък, а проблеми е имало с две машини в 25 РИК.

Малко над 23% е избирателната активност в 25-та Районна избирателна комисия към 16:00 ч. - с почти 2% повече спрямо миналата неделя. Най-висока е тя в Банкя – 29%.

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Проблеми са установени с две машини. В първия случай е преминато към гласуване с другата налична в секцията машина, а във втория към хартиен вот, поради липса на второ устройство за упражняване на вота.

Има оплаквания за липса на отопление в някои от Секционните избирателни комисии, няма сигнали за изборни нарушения.

Близо 19% е активността на вота към 16:00 ч. в 24-та Районна избирателна комисия. Също с около 2% по-голяма спрямо седмица по-рано, най-висока е тя в Оборище.

Съобщава се за проблем с достъп на майка с количка до изборна секция в 118-о училище. В 23 РИК активността е малко над 29 на 100, с повече от 3% спрямо първи тур, най-висока - над 35% е в Студентски град, предаде БНР.

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По официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври, най-високата избирателна активност в цялата страна е регистрирана именно в София – в 23-ти многомандатен избирателен район (МИР), където тя достигна 37,52%.