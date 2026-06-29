Лятото настъпва с пълна сила: Очакват се рекордни жеги през юли

През юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 22 и 26 градуса, а за планините - между 6 и 14 градуса. Най-ниските минимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите максимални - между 38 и 43 градуса, по-ниски по Черноморието. Юли ще започне с горещо време и максимални температури между 32 и 37 градуса, но впоследствие, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални ще бъдат между 27 и 32 градуса.

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През първите дни от месеца и към 7-8 юли въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Месечната сума на валежите ще бъде под нормата, която за по-голямата част от страната е между 60 и 90 л/кв.м, по Черноморието и долината на р. Струма - между 30 и 60 л/кв.м, а за планинските райони - от 70 до 120 л/кв.м.

Относително по-стабилно и с по-високи температури ще е в средата и в края на десетдневието. През повечето дни от второто и третото десетдневие ще е слънчево и горещо. Вероятност за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения има към 16, 23 и 30 юли, когато въздушната маса ще се лабилизира и на изолирани места ще превали и прегърми.