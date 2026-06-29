Възмущение онлайн срещу проверките защо пенсиите са увеличавани прекалено: Призив депутатите да пробват да живеят с 500 евро на месец

Новината, че депутати от "Прогрисивна България" искат да бъде напревен одит, който да установи дали ръстът на пенсиите и социалните помощи в периода 2020 - 2026 г. отговаря на устойчивите приходи от осигуровки, предизвика вълна на възмущение в социалните мрежи.

Става въпрос за проект за решение на Народното събрание, предложено от преседателя на бюджетната комисия на парламента Константин Проданов и група депутати от "Прогресивна България", с което се цели да се установи дали приетите законодателни и подзаконови нормативни актове са довели до изпреварващо нарастване на публичните разходи спрямо устойчивите приходои на съответните бюджети.

"Някой проверява ли дали депутатските заплати не са прекалено високи"

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"Депутати от Прогресивна България ще проверяват защо пенсиите са увеличавани прекалено. Пенсиите станаха заплаха. Не безността. Докъде стигнахме? Вместо да се проверява защо България е сред страните с най-ниските пенсии в Европа, вече ще се проверява дали пенсиите не били... прекалено увеличени", написа възмутен политическият анализатор Велизар Енчев.

"Това предложение звучи като политическа сатира. Само че не е. Средната пенсия в държави като Германия, Франция, Италия и Австрия е между 1500 и над 2000 евро. В България средната пенсия е около 500 евро. Още по-неприятното сравнение е със съседите извън Европейския съюз. В Сърбия средната пенсия е приблизително 430–450 евро, а в Турция много пенсионери получават пенсии, които след последните увеличения се движат около 500–600 евро, според курса на лирата. Разликата с България е минимална или в някои случаи вече е в полза на съседите, въпреки че ние сме член на ЕС вече две десетилетия. И точно в този момент прогресистите решават, че проблемът не е унизително ниската пенсия, а че е увеличена прекалено", допълва още той.

Енчев задава контравъпроса някой проверява ли дали депутатските заплати не са прекалено високи. "Или дали партийните субсидии не са прекалено щедри? Или дали милиардите за въоръжение не се харчат прекалено леко? Не! Там думата "прекалено" мистериозно изчезва", категоричен е той.

"Предлагам Прогресивна България да стигне докрай. Да провери дали някой пенсионер не си е позволил да купи едновременно хляб, сирене и лекарства. Ако се намери такъв случай, това наистина ще докаже, че пенсиите са станали опасно високи. И ако някой е останал с 5 евро в джоба в края на месеца – това вече е заплаха за държавните финанси", иронично коментира още Енчев.

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Той допуска, че може да се готви сценарий за елиминиране на "Швейцарското правило" и замразяване на пенсиите.

"От ПБ да си оставят по 500 евро на месец и да видят прекалено ли се живее така"

"Пореден политически управленски гаф на депутатите на “Прогресивна България”. Щели да одитиран пенсиите и да търсят - защо се увеличавали ПРЕКАЛЕНО. Вие представяте ли си?! Българските пенсии - най-мизерните в ЕС, щели да бъдат проверявани защо се увеличават ПРЕКАЛЕНО! В България, при тези свръх високи цени на всичко, не трябва да има пенсия под 1000 евро. А масаво българските пенсионери получават около минималната пенсия от 347 евро, или 500 евро", пише журналистът Стоян Тончев.

Той предлага депутатите на "Прогресивна България" Константин Проданов и Петър Витанов да "даряват всичко над 500 евро от заплатите си на изнемогващи пенсионери, за да разберат ПРЕКАЛЕНО как се живее с 500 евро на месец". "А най-добре е премиерът и лидер на ПБ Румен Радев да им забрани да говорят. И да мислят! Не знам с какъв конкурс ги е подбирал г-н Копринков, но безспорно е направил най-добрата антиселекция", пише още той.

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"Уж щяха да борят олигархията, а борят единствено пенсионерите и майките"

"Не е шега. Кажете на баба си и дядо си, че скоро пак може да имат нужда от вашата помощ, за да закърпят месеца. И проблемът не е, че няма да им помогнете. Проблемът е, че тези пари са си техни. Те са ги изработили. Те имат право на достойнство. И не е честно да ги караме да избират между хляб, лекарства и сметки. При положение, че те са си ги изработили тези пари", коментира от своя страна Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".

Според него проблем с бюджета заради пенсиите няма.

"Всички вече видяха, че само с две разумни промени дефицитът може да падне от **5.7% на 1.7%**. Но дори това не е най-важното. ДОРИ пенсиите да бяха проблем. ДОРИ заради тях да растеше дефицитът. А това НЕ Е ВЯРНО. Но да допуснем дори абсурдната възможност. Пак НЯМАМЕ ПРАВО да крадем от достойнството и старините на хората, които са работили цял живот. Не пенсионерите счупиха държавата. Не бабите и дядовците ни източват бюджета. Не те раздуват администрацията. Не те правят схемите. Проблемът е друг. Старите ченгета. ДС мрежите. Наследниците на стария режим. Хора, които никога не са работили друга работа освен "политик"", категоричен е той.

"Лошото е, че уж щяха да борят олигархията, а виждам единствено да борят пенсионерите, майките, децата, малкия бизнес. Абсурдно е поколението на нашите майки и бащи да е свалило БКП, да е минало през лишения, кризи и политически бури — само за да позволим днес същите методи да се върнат през задния вход. Няма да стане. Пенсионерите не са тежест. Те са хората, които са построили тази държава. И заслужават достойнство, не подигравка", написа още Камбарев.

Според него Румен Радев и "Прогресивна България" трява моментално да се извинят на пенсионерите.