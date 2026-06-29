Кабинетът "Радев":

Държавно разследване заради отпадането на един от азиатските фаворити на Световното

29 юни 2026, 6:31 часа 1016 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Държавно разследване заради отпадането на един от азиатските фаворити на Световното

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон нареди правителствено разследване на отпадането на националния отбор от груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 година. Южнокорейският държавен глава заявяви, че е "напълно озадачен" от резултата и поставяйки под въпрос дали "компетентността" е била приоритет при назначаването на старши треньор Хон Мюн-бо, предаде The New York Times.

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Хон Мюн-бо вече подаде оставката, заявявайки, че "се оттегля" и поема "цялата отговорност" за елиминирането на Южна Корея, след като отборът завърши с една победа и две загуби в Група А. Южнокорейците започнаха шампионата отлично, правейки обрат за победа с 2:1 срещу Чехия. След това обаче те загубиха срещу Мексико, но големият провал беше поражението от Южна Африка - дори 1 спечелена точка там т.е. равенство щеше да ги класира за фазата на елиминациите.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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