Малък градски театър "Зад канала" изпраща сезон 2025/2026 с поредица от хитови спектакли

225 представления пред повече от 23 100 зрители, от които над 16 100 на собствена сцена и още 7000 по време на 20 турнета и участия в 9 национални фестивала – от "Аполония 2025" и "Сцена на кръстопът 2025" до "Варненско лято 2026". 23 спектакъла в репертоара, десетки разпродадени представления, престижни отличия и национални признания. Така изглежда в цифри сезон 2025/2026 за Малък градски театър "Зад канала" – сезон, който затвърди мястото на театъра сред най-ярките културни сцени в България.

Фотограф: Иван Дончев

Безспорен хит на сезона e спектакълът "Велика" от Тони Макнамара с режисьор Стайко Мурджев и Весела Бабинова в ролята на Екатерина Велика. Остра, мащабна визуална и историческа сатира, спектакълът се превърна в едно от най-коментираните театрални събития на годината и оглави Годишната класация на "Площад Славейков" за Културно събитие на 2025 година.

Успехът му беше потвърден и с престижни театрални отличия и номинации – наградата "Златен кукерикон" за най-добър спектакъл, номинации за режисура на Стайко Мурджев и за дебют на Александър Кендеров в наградите "Икар", номинации за Весела Бабинова и самия спектакъл в "Златен кукерикон", както и Голямата награда за поддържаща женска роля на Каталин Старейшинска от фестивала "Театър, обичам те!" в Хасково.

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Ако сте пропуснали "Велика", последната възможност да гледате спектакъла преди летните отпуски е на 4 юли от 19:00 часа на сцената на Малък градски театър "Зад канала".

Сценографът Никол Трендафилова получи наградата "Аскеер" за сценография за впечатляващата си работа по провокативния спектакъл "Трейнспотинг" по Ървин Уелш на Елица Йовчева, който продължава да привлича многобройна публика със своята безкомпромисна сценична енергия и силното актьорско присъствие на Богдан Бухалов, Христо Пъдев, Леонид Йовчев, Георги Кацарски, Александър Карасански, Александър Кендеров, Владимир Димитров, Христина Джурова, Цветина Петрова и Мартина Тодорова.

Романът на Ървин Уелш, публикуван през 90-те години, се превръща в културен феномен, особено след едноименния филм на Дани Бойл. Но театралната версия тръгва от драматизацията на самия текст, а не от киното. Спектакълът използва похватите на театралния жанр In-Your-Face, който се налага в британския театър в края на 90-те години и поставя зрителя в директен сблъсък с крайни ситуации и неудобни теми.

Можете да гледате "Трейнспотинг" още сега - на 2 юли.

Сред големите успехи през сезона е и продължаващият триумф на "Недоразбраната цивилизация или загадката на пирамидите" на Теди Москов – едно от най-дълго играните и най-обичани заглавия в репертоара на Малък градски театър "Зад канала", което и днес се играе при пълни салони и спечели Голямата награда на Националния фестивал на българските комедийни спектакли "Чудото" в Павел баня. Последното представление за сезона е на 7 юли.

На 5 юли МГТЗК кани публиката на постановката на Лилия Абаджиева "Тартюф или Лицемерът" с брилятните актьори от трупата на театъра начело с Александър Кадиев. Според режисьорката в нашето съвремие можем да разпознаем Тартюф в различни сфери на живота – в политиката, в медиите, в социалните мрежи, в междуличностните отношения на различни нива. Това е човекът, който обещава спасение, но всъщност неистово се стреми към контрол.

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Това е онзи, който използва морала като оръжие, а ценностите като параван за преследване на неетични цели. Според Лилия Абаджиева "Тартюф" не е просто комедия, останала в историята от епохата на класицизма, а огледало на обществото ни. Елате и се огледайте!

Вниманието на 6 юли привлича и "Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми" - театрална хроника, скандално откровен разказ за "златните" години на поп-фолка, затворени между падането на тоталитарния режим и падането на първите глави на организираната престъпност - меценатите на този музикален феномен, който по-късно прераства в най-успешната индустрия на българския шоу-бизнес. Актьорите - Весела Бабинова, Христина Караиванова, Жени Александрова-Лечева, Таня Пашанкова, Владимир Зомбори, Мак Маринов, Атанас Чопов, Емил Котев и Богдан Бухалов предават дословно спомените на емблематични за периода изпълнители, на анонимни свидетели и преки участници в най-скандалните му епизоди. Техните разкази разкриват един свят на апокалиптична празничност, показност и насилие, свят на пайети и гилзи, триумф и безнадеждност, в който само музиката е убежище на загубения морал.

Малък градски театър "Зад канала" ще закрие сезона на 8 юли с криминалната комедия "Убийство по учебник" от Сам Бобрик – спектакъл, който с неочаквани обрати, остроумни диалози и блестящ актьорски каст гарантира финал на сезона с много смях и добро настроение. С участието на: Николай Урумов, Александра Майдавска, Христина Караиванова, Таня Пашанкова, Емил Котев, Атанас Чопов.

През септември след участието на "Аполония 2026" с "Велика" на 6 септември Малък градски театър "Зад канала" отново ще отвори врати за своята публика с нов сезон, нови премиери и още незабравими театрални срещи.