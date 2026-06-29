След рекордните жеги: Мълния удари Айфеловата кула (ВИДЕО)

Зловеща, но и красива гледка в Париж. Мълния удари върха на Айфеловата кула, докато мощни бури преминаваха над града след дни на рекордни горещини. Впечатляващият момент е бил запечатан на кадър, точно когато дъждът е донесъл облекчение след температури, надхвърлили 40 градуса в някои части на Франция. След 11 дни горещини, температурите паднаха до около 30 градуса.

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⚡️ Terrifyingly beautiful ⚡️



Lightning struck the spire of the Eiffel Tower as powerful thunderstorms swept across Paris after days of record-breaking heat.



The spectacular moment was caught on camera as rain finally brought relief following temperatures that had climbed above… https://t.co/T0xTnEojy7 pic.twitter.com/mffJOeOBTy — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Заради горещините парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани със съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито.

"Консумацията на алкохол при силно слънце може да има ужасни последици", предупреди полицията.

Болниците в Париж и околностите са достигнали точката на насищане в условията на рекордна гореща вълна, предупредиха френските власти. "Достигаме точката на насищане в болничните заведения", заяви парижкият полицейски префект Патрис Фор. Той допълни, че "броят на хоспитализациите продължава да се увеличава".