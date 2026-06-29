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След рекордните жеги: Мълния удари Айфеловата кула (ВИДЕО)

29 юни 2026, 11:33 часа 145 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
След рекордните жеги: Мълния удари Айфеловата кула (ВИДЕО)

Зловеща, но и красива гледка в Париж. Мълния удари върха на Айфеловата кула, докато мощни бури преминаваха над града след дни на рекордни горещини. Впечатляващият момент е бил запечатан на кадър, точно когато дъждът е донесъл облекчение след температури, надхвърлили 40 градуса в някои части на Франция. След 11 дни горещини, температурите паднаха до около 30 градуса.

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Заради горещините парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани със съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито.

"Консумацията на алкохол при силно слънце може да има ужасни последици", предупреди полицията. 

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Болниците в Париж и околностите са достигнали точката на насищане в условията на рекордна гореща вълна, предупредиха френските власти. "Достигаме точката на насищане в болничните заведения", заяви парижкият полицейски префект Патрис Фор. Той допълни, че "броят на хоспитализациите продължава да се увеличава".

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Айфелова кула Париж Франция Жега Мълния
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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