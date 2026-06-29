Оставката на Вучич: Край като на Орбан или власт като на Путин?

„Ще бъда президент само още няколко седмици, а след това ще подам оставка“, заяви сръбският президент Александър Вучич на голям митинг в центъра на Белград. От неговата оставка зависи и датата на изборите в Сърбия, тъй като крайният срок за провеждане на вота е 90 дни от датата на оттеглянето му. Какво обаче се крие отвъд чисто прагматичната цел явяване на избори и определяне на дата? На този въпрос отговаря в свой анализ "Дойче Веле".

Иска ли власт като на Путин?

Вучич добави, че е предложил помощ на ръководството на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПР) на следващите избори.

Очаква се неговата избирателна листа да се казва „Единна Сърбия“, напомнящо името на партията на руския президент Владимир Путин „Единна Русия“. ОЩЕ: Ана Бърнабич може да стане временен президент на Сърбия

„Това в никакъв случай не означава края на политическата кариера на Вучич“, каза анализаторът Радивойе Груич за информационна агенция Ройтерс.

Според него Вучич вече има план, който не включва политическо пенсиониране.

Вторият президентски мандат на Вучич изтича в края на май следващата година. Той не може да се кандидатира за трети мандат. Мандатът на настоящия парламент е до февруари 2028 г. Очаква се Вучич да свика предсрочни парламентарни избори и като лидер на листата на СНС да се опита да спечели поста министър-председател в случай на победа на изборите.

Самият той неведнъж е намеквал, че тази година биха могли да се проведат предсрочни парламентарни избори, но все още не е обявил конкретна дата. Като президент на републиката, Вучич формално има предимно протоколни правомощия. Напрактика обаче от 2012 г. насам той самостоятелно решава всички важни въпроси в Сърбия, независимо от длъжността, която заема. Преди това той е бил министър-председател от 2014 до 2017 г.

Припомняме също, че в периода в 2008 – 2012 г. руският диктатор Влладимир Путин стана премиер поради конституционни пречки за нов мандат, а на на негово място президент - Дмитрий Медведев. По-късно беше променена конституцията в Русия, което позволи на Путин да заема този пост и досега.

Може ли Вучич да загуби изборите като Орбан?

"Дойче веле" пише, че победата на управляващата партия на Александър Вучич не е сигурна.

Според проучвания на общественото мнение, листа, създадена или подкрепена от студенти, би могла да спечели следващите парламентарни избори. Такава единна листа на национално ниво все още не съществува.

Студентите обаче вече постигнаха първите си забележителни резултати на местни избори. Протестното движение редовно извежда голям брой граждани на улицата. Миналия месец около 180 000 души протестираха срещу правителството в центъра на Белград, според оценки на Архива на обществените събрания, независима експертна организация.

Припомняме, че тази година Орбан загуби вота в Унгария, с което приключи и неговата дългогодишна ера, начело на държавата. ОЩЕ: Анализ: След краха на Орбан Тръмп става токсичен за крайната десница в Европа

Балансиране между Европейския съюз, Русия и Китай

Вътрешнополитическото напрежение идва в момент, когато Сърбия се стреми към деликатно балансиране във външната си политика.

Страната е кандидат за членство в Европейския съюз, но същевременно поддържа тесни отношения с Русия и Китай. Преди да се присъедини към ЕС, Сърбия трябва да подобри върховенството на закона, което включва осигуряване на условия за свободни и честни избори и по-ефективна борба с корупцията и организираната престъпност. Освен това, Европейският съюз изисква от властите в Белград да хармонизират външната политика на Сърбия с общата външна политика на Съюза. ОЩЕ: Вучич обясни връзката между оставката и изборите в Сърбия